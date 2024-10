PSOE lamenta la "falta de recursos" en el ciclo formativo de confección y moda en Andújar (Jaén)

JAÉN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista Mercedes Gámez ha lamentado "la falta de recursos" del alumnado del ciclo formativo de Grado Medio Dual de Confección y Moda en Andújar (Jaén), y "la falta de interés de la Junta de Andalucía pos solucionar sus problemas".

"La Consejería tiene que abordar las peticiones de las alumnas y alumnos de este módulo de formación porque afectan al desarrollo del curso y a la propia formación de sus integrantes", ha dicho Gámez en un comunicado.

Gámez ha indicado que la Junta de Andalucía no ofrece un aula adaptada para las necesidades de este grado formativo, porque "las alumnas se quejan de no contar ni con enchufes para las máquinas de coser en algunos espacios". Además, las alumnas han trasladado su "malestar porque ellas mismas tienen que comprar el material para desarrollar las clases y que no cuentan con un docente de corte y costura a medida".

Con todo, el Grupo Socialista va a elevar una pregunta en la Comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del Parlamento de Andalucía cuestionando si el instituto cuenta con las aulas adaptadas para el desarrollo del mismo, con todos los materiales necesarios y con el profesorado cualificado para su normal funcionamiento.