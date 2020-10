PSOE lamenta que la provincia de Jaén sea la segunda con mayor tasa de contagios ante la "indolencia" de la Junta

JAÉN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, Ángeles Férriz, ha mostrado su "preocupación" por la evolución de la pandemia en la provincia y la "indolencia" de la Junta de Andalucía para atajar la situación una vez que Jaén ya es la segunda provincia andaluza después de la de Granada con mayor tasa de incidencia de casos por cada 100.000 habitantes.

Férriz ha advertido en un comunicado de que, pese a las cifras, la Junta "mantiene un perfil bajo incomprensible", al tiempo que ha señalado que resulta "un poco frívolo" que el pasado martes la Junta "se limitara a recomendar precaución ante las 'no ferias' en Jaén y no adoptara ni una sola medida en esta provincia, a pesar de la gravedad de los datos".

"La inacción de PP y Ciudadanos es muy preocupante, porque llevan cuatro meses al mando en Andalucía, ésta es su responsabilidad y parece que todavía no se enteran", ha dicho.

La parlamentaria socialista ha reclamado "una mayor tensión" tanto en el Gobierno andaluz en Sevilla como en sus delegaciones territoriales en Jaén, que siguen "desaparecidas" ante "la mayor crisis sanitaria que se recuerda". Ha añadido que se ha llegado a este punto "en medio de una improvisación y falta de planificación verdaderamente alarmantes", con los centros de salud "colapsados" y la atención primaria "por los suelos".

Férriz ha defendido que la situación requiere "reforzar la sanidad pública y no destrozarla", que es lo que está haciendo el PP en Andalucía. Es esta línea, ha apuntado que es "inadmisible" que el Hospital de Cazorla siga operativo únicamente al 20 por ciento, que las Urgencias del Centro de Salud del Bulevar de Jaén "vayan camino de los dos años de retraso" en su apertura o que la sanidad pública registre seis dimisiones de altos cargos en apenas un año en la provincia de Jaén "sin que la gerente del Distrito Jaén-Jaén Sur, la delegada de Salud o la delegada de la Junta en Jaén den la más mínima explicación".

Además, ha afirmado que la Junta está practicando "una deslealtad manifiesta" con los ayuntamientos de la provincia, "a los que ningunea negándoles la información real y exacta sobre la situación de los contagios en sus municipios, lo que obliga a los alcaldes y alcaldesas a buscar los datos por su cuenta para poder trabajar con rigor y efectividad en el control de la pandemia y la protección de sus vecinos".

"La Junta oculta información, no coge el teléfono a los alcaldes, no dialoga, no se sienta a analizar la situación y apenas adopta medidas en los municipios con situación más crítica o cuya tasa empieza a acercarse ya a los 500 contagios", ha concluido Férriz.