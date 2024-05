El PSOE lleva al Parlamento el audio de Erik Domínguez y la Junta defiende que las bases ya eran públicas

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido explicaciones a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, por el audio del presidente del PP de Jaén y diputado autonómico, Erik Domínguez, en el que adelantaba a un exparlamentario de CS las bases de una convocatoria pública para cubrir la gerencia del Consorcio Metropolitano de Jaén.

Lo ha hecho en el pleno del Parlamento a través de una pregunta en la que la parlamentaria socialista por Jaén Ángeles Férriz ha pedido a la consejera que dé el nombre de la persona del Gobierno andaluz que "pasó las bases al presidente del PP de Jaén", sin que estuvieran publicadas en el BOJA.

Desde la Junta, Díaz ha defendido que las bases eran ya públicas y "se podían difundir" cuando el 15 de noviembre de 2022 el presidente del PP envió el polémico audio y ha acusado a los socialistas de estar "obsesionados" por "encontrar algo, pero no hay nada, absolutamente nada"

"Esas bases eran públicas, ustedes lo saben", ha dicho la consejera y ha añadido que "se podían difundir" con el objetivo de que "cada vez más candidatos pudieran presentarse a las mismas en un proceso de transparencia".

La consejera ha puesto el acento en que "las bases las tenían los ayuntamientos, alguno del PSOE", al tiempo que ha asegurado que con este tema "el Partido Socialista está siendo aprendiz de populismo".

"No me hablen ustedes a mí de privilegio y de chanchullo, que es el partido de los ERE. No me hablen de privilegio y de chanchullo, no tienen nada que decir. Dejen el fango", ha manifestado la consejera, que ha pedido a los parlamentarios socialistas que "dejen de tratar mal a un compañero diputado que hace su labor, que defiende a su provincia, que está defendiendo su provincia y que es un gran servidor público".

Por su parte, la parlamentaria socialista Ángeles Férriz ha llevado al pleno la transcripción literal de un audio en el que se escucha a Erik Domínguez decir "te mando las bases que ha aprobado la Junta que aún no están publicadas. Cuidado con esta información, te la mando de la máxima confianza para que concurras".

Con este punto de partida, Férriz ha señalado que se trata de un audio "tan vergonzoso y demoledor que no hay duda" y en el que "toda España ha oído como el señor Domínguez le pasaba a su colega de Ciudadanos un audio con las bases de la convocatoria de la Junta que aún no se habían publicado". Contenido que, según la parlamentaria socialista, ha sido ratificado por la persona a la que iba dirigido, el exparlamentario de CS, Enrique Moreno, que dice que "le ofrecieron la plaza a cambio de hacer campaña y de vincularse al PP".

Para Férriz, "la catadura moral del señor Erik Domínguez la ha definido él mismo en el audio que él y sobre todo dando cuatro versiones distintas en seis días". Para el PSOE, no bastan las explicaciones de Domínguez, sino que tiene que salir la persona del Gobierno andaluz que "dio las bases al presidente del PP de Jaén" y ya de paso explicar "cómo fue el proceso" que culminó con la plaza adjudicada al "presidente del PP de Mengíbar y que no es que haga campaña por el PP es que es el presidente del comité electoral del PP".

El no responder a estas preguntas, conlleva, según Férriz, que "la sombra de la sospecha se extiende a toda Andalucía, a todas las provincias, a todas las licitaciones, a todas las convocatorias públicas de la Junta".

La parlamentaria socialista ha lamentado que "el papelón" le haya tocado a la consejera de Fomenta porque "el que debería dar la cara hoy es el señor Moreno Bonilla que no ha dicho ni mu, ni para defender a su compañera de eso que dicen ustedes que no hemos inventado".

"Tiene que contarnos si es éste el modus operandi que tienen ustedes con las licitaciones y las convocatorias" y que se basa en "pasar las bases a los cargos del PP para que luego se lo pasen a sus amiguetes para que la difundan entre sus amigos.

"No hay quien se lo crea que esta es la primera vez que ustedes lo hacen, este es su modus operandi. No hay quien se lo crea, sobre todo después de ver los contratos exprés, donde el primero que llegaba se llevaba el contrato y qué casualidad que todos eran militantes y simpatizantes del PP", ha afirmado Férriz. "Los han pillado con el carrito del helado, su Gobierno es y procede de esta manera y usted (Erik Domínguez) no debería estar sentado ni un minuto más ahí porque nos avergüenza a todos los andaluces", ha concluido la parlamentaria socialista.

HONORABILIDAD

También relacionado con este asunto, en el transcurso de la sesión plenaria, el portavoz del Grupo del PP de Andalucía en el Parlamento, Toni Martín, ha aprovechado su intervención en una pregunta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para defender "la honorabilidad" de Domínguez, que "está siendo atacado por los delegados sanchistas en Andalucía que están intentando mancharlo con el fango en el que están acostumbrados a moverse".

Ha puesto el acento en que "cuando uno se atreve a desafiar maquinarias políticas tan poderosas", se entra a formar parte de ese grupo de personas que "acaban convirtiéndose en personajes incómodos a los que hay que derribar" y eso "le está sucediendo a este diputado, cuya honorabilidad están intentando manchar con inventivas y con patrañas".

Según el portavoz popular, "no lo van a conseguir, porque han topado con un absolutamente intachable servidor público, inasequible al desaliento, un auténtico gigante".

Renglón seguido, ha pedido a Domínguez que "no desfallezca" y "siga en la pelea", porque "también David le acabó ganando a Goliat". Además, ha advertido al PSOE que igual que dijo que llegarían al final de la supuesta trama de la compra de votos en Jaén capital, "vamos a llegar hasta el final aquí también" por "ensuciar el nombre de un digno representante público acusándolo de ilegalidades que sencillamente no existen".

En este punto, ha manifestado que el PSOE tendrá que dar "muchas explicaciones" de "por qué la persona que se ha prestado a hacerles de tonto útil en esta sucia estrategia, aprobaba el mismo día un examen en la Diputación de Jaén que ustedes gobiernan para quedarse colocado toda la vida". "Ustedes no cambian, señor Espada, siempre comprando voluntades a cambio de favores inconfesables", ha finalizado el portavoz popular.