El PSOE lleva al Parlamento "la chapuza" del arreglo de la vía Transversal de las Villas (Jaén)

JAÉN, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha registrado una pregunta oral para responder en comisión de Sosteniblidad, Medio Ambiente y Economía Azul del Parlamento Andaluz acerca de "la chapuza" del arreglo de Camino Forestal Transversal de Las Villas (JH7155).

En concreto, desde el PSOE se ha indicado a Europa Press que la pregunta se centra en la valoración que hace el Consejo de Gobierno del arreglo que ha llevado a cabo la Consejería de Sostenibilidad en esta carrera, a su paso por el término municipal de Villacarrillo (Jaén).

Los socialistas ya denunciaron los hechos mediante un escrito presentado en el Registro General de la Junta y dirigido al consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ramón Fernánez-Pacheco, que visitó el pasado 15 de enero el resultado de estas obras que desde el PSOE han calificado como un "desaguisado".

Según la portavoz del PSOE en Villacarrillo, Rosa Espino, "el camino está igual o peor que antes", a pesar de haber contado con un presupuesto de 2,8 millones de euros.

Para los socialistas, la vía forestal presenta "importantes deficiencias" que se suponía que iban a ser corregidas con unas obras que "no han sido ejecutadas tal y como se habían planificado", poniendo "en grave riesgo la integridad física" de quienes la usan.

Defienden que "lo único que se ha hecho decentemente es el muro y el micropilotaje" al pasar la Fuente de La Higuera, al principio de la travesía. Asimismo, rechazan que haya habido un arreglo integral de la travesía.

Según la portavoz socialista, en el primer tramo de travesía, desde Mogón, y durante los siguientes diez kilómetros, "las deficiencias y los peligros son una constante". A ello sele suma "muchos tramos sin cunetas" y los que tienen cunetas "no las tienen revestidas, sino que están en tierra".

También hacen referencia a "tramos peligrosos con pendiente en los que no se ha colocado protección de ningún tipo"; puentes "sin limpiar con el correspondiente riesgo de obstrucción y desbordamiento" y las obras de fábrica antiguas "no están señalizadas con el correspondiente hito, sino con piedras que no aportan ninguna visibilidad".

Además, la capa de rodadura ejecutada "no sólo no ha mejorado el firme, sino que hoy el riesgo de deslizamiento de los vehículos es mucho mayor". A todo ello se le añade desde el PSOE que "falta señalización vertical en todo el tramo".

En la segunda parte de la travesía, desde el Aguascebas hasta la Cueva del Peinero, se presenta, según el PSOE, "otro importante problema de seguridad con la ausencia de bionda en tramos con riesgo de caída". Tampoco hay bionda en el margen izquierdo de la zona donde se encuentra el monolito de comienzo del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Por todo ello, el PSOE ha optado por llevar el tema al Parlamento para que el consejero se pronuncie en la comisión y para exigirle que se adopten "las medidas necesarias para corregir todas las deficiencias detectadas".