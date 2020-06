PSOE-A: Moreno "no sabe" cómo gestionar la OPE y “coquetea con posiciones que desprenden tufo racista"

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A se ha mostrado convencido este martes de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, está "asustado" porque no sabe cómo gestionar la Operación Paso del Estrecho (OPE) en el marco de las competencias de la comunidad ante el importante tránsito de ciudadanos extranjeros por Andalucía y, sin duda, está "desbarrando al coquetear con posiciones que desprenden un tufo racista".

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista Rodrigo Sánchez Haro ha manifestado que Moreno debe dar explicaciones de por qué pide, mostrando su "cara más radical" la "suspensión" de la OPE con la excusa del coronavirus. "Está discriminando a las personas por su origen y recursos económicos, lo que da la medida de la falta de humanidad y sensibilidad que tiene", ha dicho.

Para Sánchez Haro, causa "estupor" que Moreno vaya "al dictado de la ultraderecha de Vox" también en este asunto, cuando todo el mundo tiene los mismos derechos y merecemos el mismo trato.

Asimismo, ha señalado que desde el PSOE-A ven con preocupación cómo Moreno sigue "polemizando y confrontando todo lo que haga falta con el Gobierno central, ahora con la OPE, dejando ver sus planteamientos discriminatorios".

Según ha indicado el diputado socialista, a Moreno se le ha "llenado la boca" pidiendo que se permita la llegada de turistas extranjeros a Andalucía y ha criticado la cuarentena de 14 días establecida por el Gobierno central y ahora, sin embargo, cuestiona el tránsito por la comunidad autónoma de los extranjeros implicados en la OPE, que proceden de otros países europeos y que se trasladan a África, principalmente Marruecos y Argelia, a través de los puertos de Algeciras y Tarifa, en la provincia de Cádiz.

Ha preguntado al presidente de la Junta por qué "diferencia entre extranjeros" y si está pidiendo que se cierren las fronteras para unos extranjeros y para otros no en función de "sus orígenes y recursos". "Si eso no es discriminación, racismo o xenofobia, se le parece y mucho", ha dicho Sánchez Haro, quien ha insistido en que no es lógico que Moreno quiera plantear al Gobierno central la apertura de fronteras con Portugal y, en cambio, quiera echar "el cerro a Algeciras" para el tránsito de ciudadanos procedentes de países europeos que se dirigen al norte de África.

Se ha mostrado convencido de que este planteamiento de Moreno se "promueve al dictado de lo que dice la ultraderecha de Vox", y eso le está llevando a "desbarrar al coquetear con posiciones que desprenden un tufo racista".

Asimismo, Sánchez Haro ha puesto de manifiesto que para los puertos andaluces, la OPE supone un importante negocio que genera riqueza y empleo y ha considerado que Moreno debería hablar con las autoridades portuarias antes de seguir "soltando ocurrencias" y debería garantizar la seguridad en el marco de toda la comunidad en el marco de las competencias que va a asumir a partir de esta fase 3 de la desescalada.

"Le pedimos que explique con claridad y sinceridad qué pretende al reclamar que se suspenda la OPE", según ha sentenciado el portavoz adjunto del Grupo Socialista, quien ha recordado que el Gobierno central está analizando la situación tanto con los países europeos de origen de esas personas como con los países de destino, principalmente Marruecos y Argelia.

Se ha mostrado convencido de que Moreno "está asustado porque no sabe cómo gestionar la OPE desde competencias que tiene la Junta" ante el tránsito por la comunidad de este importante volumen de personas que forman parte de la OPE.

"Le están temblando las piernas, se sienten incapaces desde la Junta y miran al Gobierno para que les saque las castañas del fuego", según ha recalcado Sánchez Haro, quien ha dudado de la capacidad de la Junta para gestionar la situación en la fase 3 de la desescalada desde las competencias que asumirá.

Ha insistido en que Moreno debería de dejar ya "de enredar y de polemizar con la OPE, que la utiliza como cortina de humo para no hablar de lo que preocupa a los andaluces" y ha denunciado la "falta de transparencia y la opacidad" que existe sobre el plan para la movilidad en Andalucía, ya que se desconoce cuáles son las medidas para garantizar la salud pública una vez que está permitiendo moverse entre provincias.