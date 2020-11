PSOE-A: "Moreno sigue más interesado en su idilio con Vox que en resolver los problemas generados por la pandemia"

SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del PSOE de Andalucía, Jesús María Ruiz, ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que esté "más preocupado por la peleíta y el idilio con la ultraderecha de Vox, que de solucionar los problemas de los andaluces generados por la pandemia".

"Los ciudadanos están cumpliendo responsablemente, han reducido las reuniones, utilizan las mascarillas, se ajustan a las restricciones de cierre de establecimientos y de aforo, adoptan medidas y protocolos de seguridad sanitaria asumiendo sus costes", ha resaltado en un comunicado el socialista.

"Moreno ha exigido responsabilidad pero no cumple", ha criticado Ruiz, lamentando que "no hay más pruebas PCR, no contrata a más rastreadores, no se agilizan los resultados de las pruebas a 12 horas y los centros de salud siguen cerrados, por lo que si se prorrogan las medidas es porque el gobierno de la Junta no cumple su parte, no está siendo responsable con las medidas que hay que adoptar".

A juicio del socialista, "Moreno está demostrando su incapacidad para gestionar esta pandemia, se han disparado los contagios desde que tiene el mando único".

"Comarcas y municipios no consiguen bajar la gran cantidad de casos de Covid, la atención primaria sigue colapsada y los ciudadanos no pueden acceder a servicios sanitarios, a lo que se suma que en los hospitales están suspendidas las intervenciones quirúrgicas programadas y también las consultas externas", ha apuntado Ruiz, quien ha alertado de que "todo esto agrava la situación de Andalucía, una de las comunidades autónomas con peores datos de listas de espera, miles de personas esperando una intervención quirúrgica, empeorando su estado de salud y algunos se ven obligados a financiarse una intervención quirúrgica en la sanidad privada para poder recuperar su salud".

El portavoz socialista también ha exigido que "se actúe en las residencias de mayores porque se siguen produciendo muertes que son evitables y la Federación de Mayores ha pedido modificar los protocolos". "El gobierno de la Junta está haciendo las cosas mal, se están produciendo contagios que podrían evitarse", ha asegurado el socialista.

"Desde el PSOE seguimos proponiendo medidas e insistiendo en que Moreno tiene que cambiar el rumbo de una gestión sanitaria caótica y fracasada", ha destacado Ruiz, quien ha advertido que "la sanidad en su conjunto no va a mejorar el próximo año, porque los presupuestos no recogen las partidas suficientes para blindar la sanidad pública".