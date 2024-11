El PSOE muestra su rechazo al presupuesto municipal por "ser ajeno a los problemas de Córdoba"

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha mostrado este miércoles el rechazo de su grupo al sexto presupuesto municipal de José María Bellido como alcalde por "ser ajeno a los problemas de la ciudad".

En una rueda de prensa, Hurtado ha criticado que "el presupuesto, que se ha dictaminado en la Comisión de Hacienda y que se eleva a un próximo Pleno para su aprobación inicial, no da respuesta al problema de la vivienda en Córdoba", dado que "no se incluye en Vimcorsa ninguna promoción de viviendas en régimen de alquiler y se incluyen tres promociones para venta que no iniciarán su ejecución en 2025".

"Bellido desaprovecha la financiación que le ofrece el Gobierno central, que financia hasta el 60% de las promociones para aumentar el parque público de vivienda en régimen de alquiler, como tampoco aborda Vimcorsa un plan de rehabilitación de viviendas en el casco histórico, ni la puesta en valor de los 100.000 metros cuadrados de suelo vacante para recuperar su carácter residencial", ha comentado.

Según ha expuesto Hurtado, "los demandantes de vivienda van en aumento, sobre todo de viviendas en alquiler, a precio moderado". "A 15 de octubre pasado, los datos del registro de demandantes de viviendas son de 3.193 familias demandantes para venta y 3.914 familias demandantes para alquiler, de los cuales 608 son mayores de 65 años demandantes de apartamentos tutelados", ha precisado.

El edil tampoco ha admitido que, "por segundo año consecutivo, el presupuesto municipal desatiende la solución de empleo a familias vulnerables, que se acogían al Plan Integra y que les permitía un contrato de trabajo en Sadeco de hasta seis meses al año, para unas 300 personas, principalmente de barriadas de menor renta como Palmeras, Moreras, Guadalquivir, Sector Sur o El Higuerón".

"Estos presupuestos --ha continuado el socialista-- tampoco dotan de más medios humanos y materiales a los Servicios Sociales municipales para abordar la lista de espera en Dependencia, que supera las 1.500 personas, por lo que peligra la aplicación de las transferencias por 15 millones de euros para prestar el servicio a más beneficiarios y a un mayor coste/hora".

Para el portavoz del PSOE, "tampoco se presupuestan recursos suficientes para un plan de reforestación, ni para abordar las medidas incluidas en el plan de lucha contra el cambio climático, ni se dotan recursos para el plan de movilidad, ni para un plan de sombras". "Bellido se muestra ajeno a las elevadas temperaturas que tenemos que soportar gran parte del año y deja un paisaje de tocones y árboles descuidados en toda la ciudad", ha advertido.

INVERSIONES "RELEGADAS"

En su repaso a las inversiones "relegadas", Hurtado ha reprochado que "Bellido tampoco incluye dotaciones para abordar el Pabellón de la Juventud, ni para la piscina de 50 metros comprometida recientemente por el alcalde con el Club de Natación".

"Este sexto presupuesto de Bellido sigue con la misma dinámica de aumentar los recursos para la externalización de servicios, un elevado aumento de los recursos destinados a subvenciones --una cuarta parte de ellas con convenios nominativos--, un escaso esfuerzo inversor y con récord de personal de confianza para la Alcaldía y el gobierno, con presupuesto que supera los cuatro millones de euros", ha opinado.

Además, ha recalcado que "no se incluyen partidas presupuestarias de Urbanismo Comercial para apoyar los centros comerciales abiertos y promover su peatonalización, mejora de iluminación y mobiliario urbano".