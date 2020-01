PSOE pide al alcalde (Cs) de Linares (Jaén) que reaccione ante la "oleada de recortes" de la Junta en el municipio

Publicado 15/01/2020 10:59:15 CET

LINARES (JAÉN), 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Linares (Jaén) ha pedido al alcalde, Raúl Caro (Cs), que reaccione ante la "oleada de recortes" que, según los socialistas, está llevando a cabo en el municipio y que ha tenido como último exponente el cierre de la oficina tributaria del Registro de la Propiedad.

El secretario general del PSOE de Linares, Daniel Campos, ha criticado en un comunicado "este nuevo recorte de servicios que sufre la ciudad como consecuencia de la gestión de PP y Ciudadanos al frente del Gobierno andaluz y que afecta a muchos vecinos y vecinas que ahora tendrán que hacer sus trámites en Jaén o en Martos".

"PP y Ciudadanos están arrollando los servicios públicos en Linares y condenando a hombres y mujeres de esta ciudad a tener que desplazarse a otros lugares para poder liquidar sus impuestos", ha señalado Campos. Ha añadido que son "millones de euros que se liquidan en estas oficinas al cabo del año y por lo tanto es increíble que la Junta de Andalucía se dedique a deteriorar este servicio".

Campos cuestionado la gestión del alcalde de Ciudadanos y su equipo de gobierno del PP "ante esta oleada de recortes que su ciudad está sufriendo desde hace un año por las políticas restrictivas de la Junta de Andalucía" y les ha emplazado "a trabajar de una vez para defender a Linares de las agresiones del Gobierno andaluz en lugar de seguir anclados en el silencio cobarde".

En este sentido, ha recordado que la semana pasado se reinició el curso escolar y que cuatro colegios continúan sin comedor, "una de las mayores vergüenzas que nos ha tocado vivir y ante la que el Ayuntamiento de PP y Ciudadanos sigue impasible después de tres meses".

"No abren la boca por no molestar al presidente de la Junta ni a sus consejeros. El Ayuntamiento está mudo mientras la Junta le desmantela los servicios, las familias no pueden conciliar sin comedor escolar y ahora los usuarios de las oficinas liquidadoras del Registro tienen que salir de Linares para realizar sus trámites. Es un auténtico desastre", ha dicho.