El PSOE pide a la Diputación de Granada que actúe ante el virus del Nilo

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista de la Diputación de Granada ha pedido al equipo de gobierno (PP) que trace un plan de actuación contra el Virus del Nilo en los municipios de Atarfe, Pinos Puente y Valle del Zalabí después de que se hayan detectado tres casos de caballos infectados.

La portavoz del PSOE en la Diputación, Fátima Gómez, ha subrayado la necesidad de actuar de manera "inmediata" para proteger a la ciudadanía y evitar una posible expansión del virus. "Otras diputaciones de Andalucía, como Cádiz, Córdoba, Sevilla y Jaén, han habilitado partidas económicas para este fin y han puesto en marcha planes de control y prevención frente al virus. Es inaceptable que, en Granada, con casos confirmados, aún no se haya hecho lo mismo ni se haya prestado asistencia técnica o económica a los pueblos", ha afirmado Gómez.

Así, ha pedido al presidente de la institución, Francisco Rodríguez, que "sin demora" disponga de una estrategia de acción coordinada con los ayuntamientos afectados, que incluya fumigaciones, biocidas para eliminar larvas, trampas de muestreo, campañas de comunicación a la población, entre otras cuestiones.

Además, Gómez ha propuesto que se intensifique la vigilancia epidemiológica en estos municipios para detectar de manera temprana posibles focos del virus, como en otras provincias. Junto a ello, ve necesario tener un diagnóstico de las zonas donde se debe intervenir.

"No podemos esperar más para actuar. La salud pública debe ser una prioridad para la Diputación que "no puede dejar tirados a los municipios como ha hecho la Junta, que ha cargado a espaldas de los alcaldes los gastos de fumigación y otros menesteres sabiendo que no tienen recursos humanos".

Por último, la portavoz ha recalcado que el brote de este año ha afectado a varias zonas de Andalucía, y que la respuesta debe ser "rápida y contundente para evitar que se agrave la situación en la provincia de Granada".