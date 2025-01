El PSOE pide a la Diputación de Granada aprovechar Fitur para "reflotar" el aeropuerto García-Lorca

GRANADA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista de la Diputación de Granada ha pedido al presidente de la institución provincial, Francisco Rodríguez (PP), que aproveche la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) para impulsar una estrategia firme que permita "reflotar" el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, y garantizar un trato "mejor y equitativo" a los municipios granadinos, tras el "desinterés y el desprecio" que sufrieron en la edición del año pasado.

En un comunicado, la diputada provincial Remedios Gámez ha subrayado la necesidad de abordar con urgencia la pérdida de conexiones internacionales del aeródromo, que ha pasado "de tener múltiples vuelos a disponer de una única ruta internacional en abril". "Es inconcebible que Granada, un destino turístico de primer nivel, haya perdido vuelos clave a Londres o París, entre otros, sin que desde las instituciones gobernadas por el PP -Junta y Diputación-, se haya movido un dedo para revertir esta situación, tal y como venimos demandando desde el PSOE", ha añadido.

Es por ello que Gámez ha reclamado a Francisco Rodríguez "menos autobombo y propaganda y más efectividad en la gestión para lograr nuevas rutas aéreas". Ha instado al dirigente 'popular' a dejar de ponerse de perfil y asumir un papel "activo" en la captación de vuelos y en el desarrollo de una estrategia que sitúe a Granada como destino conectado a los principales destinos internacionales.

A juicio de la socialista, la realidad que vive hoy el aeropuerto "dista mucho de aquellos años, no hace mucho, en los que Granada tuvo conexiones directas a países tan importantes como Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, además de las rutas nacionales".

"El aeropuerto precisa de un respaldo valiente que ahora mismo no está recibiendo por parte de aquellas administraciones que gobierna el PP, caso de la Diputación de Granada y de la Junta de Andalucía", ha apostillado la socialista, que ha censurado la actitud del presidente de la Diputación, al que acusa de no dejar de reivindicar proyectos al Gobierno de España, mientras "guarda silencio" ante los problemas que la Junta "no resuelve en la provincia".

Además de exigir acciones concretas en materia de vuelos, Gámez ha pedido que todos los municipios de Granada reciban el mismo apoyo en Fitur. Así, ha defendido que esta feria "debe ser una oportunidad para que nuestros pueblos, muestren su potencial turístico y puedan dinamizar sus economías locales. Especialmente los más pequeños que tienen en el turismo un nicho de desarrollo que favorece la fijación de población al territorio y el emprendimiento".

La socialista ha lamentado que en la pasada edición muchos municipios regresaron de esta feria "decepcionados y desencantados" por el trato recibido, algo que ha considerado "inadmisible", puesto que "el esfuerzo y el trabajo que realizan los pueblos para proyectarse en Fitur deben verse recompensado con un apoyo real por parte de la Diputación".

Por todo ello, Gámez ha exigido a Francisco Rodríguez que deje de mantener un "perfil bajo" ante estos retos y asuma sus responsabilidades. "El desarrollo de la provincia depende en gran medida de decisiones valientes y comprometidas, que ahora mismo no estamos viendo ni en la Diputación ni en la Junta de Andalucía", ha concluido.