El PSOE pide explicaciones a la alcaldesa de Granada por la "renuncia" a una ayuda para contratar a 140 personas

GRANADA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha exigido este viernes explicaciones a la alcaldesa de la ciudad, Marifran Carazo, del PP, tras indicar que "ha renunciado a una subvención de 1.470.000 euros destinada a la contratación de 140 personas desempleadas mayores de 45 años" en el consistorio.

Para la concejal socialista Ana Muñoz, "se trata de un hecho injustificable, ya que es una renuncia directa de fondos para el empleo. No es una convocatoria de subvenciones al uso, sino una convocatoria de concurrencia no competitiva, en la que el Ayuntamiento de Granada ya tenía pre-concedida esta cantidad y solo tenía que solicitarla antes del pasado 16 de septiembre".

La edil ha condenado "un hecho sin precedentes, de difícil valoración en términos políticos al tratarse de algo tan incomprensible por lo que exigimos que Carazo dé explicaciones y derive responsabilidades en su gobierno", y ha mostrado su preocupación "por la deriva del área de Empleo en el consistorio tras año y medio de gobierno del PP", precisando que su formación ha elevado una pregunta verbal al pleno de este viernes "para derimir responsabilidades".

Para la concejala socialista, es "aberrante" que el Ayuntamiento haya "renunciado conscientemente" a una ayuda que hubiera obtenido solo con solicitarla. "Más aún si tenemos en cuenta que ese dinero solo podía dedicarse a una cosa: a contratar a 140 granadinos y granadinas, mayores de 45 años, en situación de desempleo", ha criticado.

Para Muñoz, "los ayuntamientos tienen un importante papel en la ejecución de las políticas de empleo cuya competencia corresponde al Gobierno A andaluz. La Junta tiene que financiar estas medidas, y las entidades locales llevarlas a cabo. El problema es que en Granada Carazo está haciendo una evidente dejación de las funciones renunciando a más de 1,5 millones de euros que aliviarían el problema del desempleo de muchas familias".

A juicio de la dirigente socialista, "Carazo no tiene derecho a renunciar a ese dinero, por mucha mayoría absoluta que tenga. Ese dinero es de Granada y de quienes viven aquí, y el ayuntamiento no puede convertirse en un obstáculo para que a la gente le llegue lo que le corresponde".

"Sabemos que la Concejalía de Empleo no tiene un gran presupuesto propio porque la competencia es de la Junta de Andalucía, pero sí tiene la obligación de ejecutar todos los fondos que programe la Junta. Si no lo hace, la señora Carazo debería cesar a una concejala que, no sólo no hace nada positivo por sí misma, sino que también pone trabas a lo que llega de fuera", ha sentenciado en referencia a la edil del ramo, Encarnación González.

Desde el PSOE han apuntado que "este episodio no solo es triste, también es un ejemplo más de cómo el PP, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento que preside la señora Carazo perjudican los intereses de la ciudad de Granada constantemente. Son unos pésimos gestores de los recursos públicos como demuestran los continuos errores que comenten".

Por otro lado, la edil socialista ha afirmado que "lo que ha pasado con estos fondos para el empleo es lo mismo que está haciendo Bonilla en Andalucía, donde no se entiende que mantenga una actitud de confrontación con el Gobierno de España y solicite más fondos cuando él mismo es incapaz de gestionar eficazmente los recursos de los que es responsable".

"Elimina el impuesto que gravaba el patrimonio de las personas más ricas, al tiempo que devuelve al gobierno 112 millones de euros para escuelas infantiles públicas gratis", ha apuntado incidiendo en que, "por culpa de la gestión de Carazo, 140 familias se quedarán sin la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo porque el gobierno del PP ha decidido renunciar a las ayudas y fondos que nos corresponden con ciudad".

Todo ello en unas declaraciones a los medios antes de un pleno en que, entre otras cuestiones, el PSOE ha afeado al PP "deslealtad" por mantener la lectura de una declaración institucional aprobada en julio para exigir al Gobierno de España "unas conexiones ferroviarias y aéreas adecuadas para la ciudad de Granada" pese a la reunión que mantenía con el ministro de Transportes, Óscar Puente, esta semana para la integración del tren en la ciudad la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que, por su parte, ha señalado este viernes que quedan infraestructuras pendientes pese a la "lealtad" al trabajo en común entre las instituciones que ha garantizado en dicho proyecto.

El pleno también ha aprobado la modificación de las tarifas de la prestación patrimonial no tributaria por parte de la empresa mixta que gestiona el cementerio, con los votos a favor del PP y las abstenciones de PSOE y Vox.