El PSOE pide al gobierno local que "cumpla su promesa de comprar" el cuadro 'La Rivalidad' de Romero de Torres

CÓRDOBA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado este miércoles al gobierno local que "cumpla su promesa de comprar" el cuadro 'La Rivalidad' de Julio Romero de Torres, al tiempo que ha criticado en relación a este anuncio "la mala gestión, falta de claridad y de planificación" con que ha actuado el equipo de gobierno local.

En una rueda de prensa, Bernal ha indicado que "en el Plan Anual de Contratación de 2024 el gobierno municipal del PP planificó comprar el cuadro para que pasara a ser un patrimonio de toda la ciudadanía cordobesa y se pudiera exponer en su Museo y en la exposición que se hará este año por el 150 aniversario de su nacimiento, entre octubre y noviembre de 2024, para lo cual se adjudicó un valor de 700.000 euros en un documento público".

Sin embargo, ha dicho que "en el anexo de inversiones del presupuesto se le adjudican 600.000 euros de importe, mientras que en el año 2002, la Fundación Prasa compró este cuadro en una subasta en Londres por 872.000 euros".

"Con estos tres datos los números no encajan y no salen las cuentas, por lo que la mala gestión del PP podría hacer que todos los cordobeses perdamos esta obra de nuestro más destacado pintor, como ya sucediera en 2022 con 'La consagración de la copla', que la compró una fundación y está expuesta en un museo de Almería", ha agregado la edil, quien ha expuesto que el Grupo Socialista ha preguntado en Pleno y que "no ha habido respuesta, sólo opacidad y falta de claridad".

En este sentido, Bernal se ha preguntado que "si existe ya un contrato de compra venta de este cuadro, si hay una nueva tasación, si ha perdido valor desde el año 2002, si hay una dación en pago con Prasa o si hay otros compradores interesados en este cuadro".

En cuanto a "la falta de planificación", ha comentado que "apenas queda tiempo, ya que si quitamos agosto, queda un mes para que se inaugure la exposición y todavía no se ha comprado el cuadro".

Ante ello, el Grupo Socialista reclama al gobierno local que "cumpla su promesa y ejecute lo planificado en el plan anual para comprar este cuadro, así como que abra la parte visitable de la casa de Julio Romero de Torres durante el tiempo que esté la exposición y que, además, publicite ya un plan de difusión de esta exposición para que se pueda lanzar el 1de septiembre y darle carácter nacional".

"No entendemos que no haya dinero para la compra de 'La Rivalidad' cuando sí hay dinero para libros, como los 13.397 euros consignados para regalar desde protocolo; para patrocinio del concierto de Luis Miguel, y existiendo siete millones de euros de remanentes de tesorería de 2023 para amortizar deuda bancaria en vez de financiar inversiones municipales", ha relatado la edil.

Además, ha defendido que "no comprar el cuadro prometido supone dejar a Córdoba sin uno de los patrimonios que se catalogaron como BIC para que no pudieran salir del territorio nacional".