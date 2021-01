PSOE-A pide a la Junta "garantías" de que se cumple el protocolo de vacunación y que "no haya sospechas"

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Salud del Grupo Socialista en el Parlamento, Jesús María Ruiz, ha pedido este martes al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "garantías" de que se cumple el protocolo en el proceso de vacunación ante la Covid-19, además de "transparencia" en el mismo para que "no haya sospechas".

Así lo ha señalado en rueda de prensa Ruiz, quien ha considerado que "no se puede permitir que la incompetencia de la Junta haya sospechar sobre si vacunan a los que tienen que ser vacunados". "La Junta debe garantizar que no va a permitir que se vacune a personas que no estén incluidas, en esta primera etapa, en el grupo prioritario", ha reclamado.

En este sentido, ha recordado los casos de Granada, "con determinados funcionarios con acceso a la vacuna", y en algunos distritos de Almería y ha insistido en vacunas a los más vulnerables.

Del mismo modo, ha pedido a la Junta que administre "toda las dosis a su alcance" y ha recordado que en la próxima comisión de Salud del Parlamento andaluz el PSOE-A cuestionará sobre "la opacidad" en el reparto de vacunas.

TASA DE CONTAGIO "INSOSTENIBLE"

El portavoz de Salud del Grupo Socialista en el Parlamento ha calificado de "insostenible" la tasa de contagios y de fallecidos en la comunidad. "El 30 de diciembre la tasa de incidencia del coronavirus en Andalucía era de 134 casos por cada 100.000 habitantes. El día 10 de enero, cuando la Junta adoptó nuevas medidas dada la evolución explosiva de la pandemia tras el periodo navideño, ascendía a 298 casos, y ayer mismo, dos semanas después, era ya de 911 casos", ha detallado.

Al hilo de esto, ha reprochado al Gobierno andaluz que espere hasta el viernes para reunir a su comité de altos cargos para ver si toma nuevas medidas. "Se ha perdido el tiempo y Andalucía no puede perder el tiempo en tomar medidas ante la pandemia", ha señalado, teniendo en cuenta que está teniendo "un efecto letal entre los mayores".

Tras reprochar "la falta de planificación" de la Junta para la gestión de la pandemia, ha pedido que deje de "culpar" al Gobierno central y tome medidas que están dentro de sus competencias. También ha mostrado su preocupación por que Andalucía "sea la comunidad que menos ayuda a la hostelería" cuando el turismo es "la primera industria de la comunidad".

Por último, se ha remitido a las palabras del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, sobre Salvador Illa que se ha despedido del Ministerio de Sanidad para volcarse en la campaña de las elecciones catalanas y en las que destacó su humildad y su trabajo durante la pandemia. "El Ministerio cuenta con un gran equipo y va a seguir funcionando. Corresponde a Pedro Sánchez establecer el relevo", ha concluido.

