El PSOE pide "lealtad" para trabajar por la reconexión ferroviaria de Guadix (Granada) con Lorca (Murcia)

BAZA (GRANADA), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha insistido en la necesidad de apostar por "lealtad" a todas las instituciones públicas, al territorio y al movimiento civil que ha encabezado las reivindicaciones para reclamar el desarrollo de todas las infraestructuras en las comarcas de Guadix y El Marquesado, Baza y Huéscar como fórmula para trabajar por la reconexión por tren de la ciudad accitana con Lorca (Murcia) por el norte de la provincia granadina.

En una nota de prensa este lunes, cuando se ha reunido una mesa de trabajo por el tren Guadix-Lorca promovida por la Diputación de Granada, que gobierna el PP, en Baza, el diputado provincial socialista Juan Francisco Torregrosa ha ratificado el compromiso de las políticas del PSOE para "trabajar por estas comarcas".

"Si el fin es crear una mesa de trabajo" para "defender y reivindicar las infraestructuras de nuestro territorio, pueden contar con el Partido Socialista sin fisuras; pero si el objetivo" de es "atacar al Gobierno de España, no contarán con nuestra participación ni apoyo".

"No permitiremos que se utilicen a nuestros pueblos y comarcas como una herramienta política con fines partidistas que no aporten soluciones reales a las necesidades de nuestra comunidad", ha añadido Torregrosa, que es alcalde de Benamaurel, en la comarca de Baza.

"El PSOE de Granada siempre ha estado y está con el desarrollo de este territorio, como se ha demostrado más recientemente con actuaciones en el ámbito de la energía, la agricultura o el turismo, y con todos aquellos proyectos que generen riqueza y bienestar a la ciudadanía", ha manifestado.

Sobre el tren Guadix-Baza-Lorca ha subrayado que "vamos a insistir como lo hemos hecho hasta ahora porque no renunciamos al mismo. En el marco del Corredor Ferroviario Mediterráneo lo que hoy es no es viable, mañana podría serlo" y ha apuntado que las infraestructuras de la comarca "no son solo el tren por lo que una mesa solo para esta cuestión nace muerta por partidista".

"Defendemos esta línea ferroviaria al igual que consideramos que estas comarcas necesitan infraestructuras, tantas veces reivindicadas por el PP desde la oposición, pero completamente olvidadas por el Gobierno de Moreno Bonilla, caso de la autovía del Almanzora hasta Baza, la carretera A-4200 Baza-Benamaurel, la conversión en autovía de la Darro-Iznalloz o la mejora de la A-325 entre Guadix y Morelábor, a través de Benalúa, Fonelas y Pedro Martínez".

A juicio de Torregrosa, también hay que abordar estas necesidades ante las que el Gobierno andaluz en los últimos seis años "no ha hecho absolutamente nada", habiendo así "una larga lista de incumplimientos de la Junta a los que, junto al tren, también hay que prestar atención para contribuir al progreso en las comarcas de Guadix y El Marquesado, Baza y Huéscar. Siempre que sea así, con el PSOE podrán contar en todo momento para trabajar por nuestra tierra", ha concluido.