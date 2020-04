PSOE-A pide a Moreno que "abandone la bronca" con el Gobierno y más material en las residencias frente al coronavirus

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha reclamado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "abandone la bronca y la crispación" con el Gobierno central que dirige Pedro Sánchez, así como "más control" y material en las residencias de mayores frente al coronavirus Covid-19.

En unas declaraciones distribuidas por el PSOE-A, así lo ha trasladado el senador socialista Fernando López Gil, quien ha insistido en apelar, en nombre de la federación andaluza, a "la unidad y la lealtad institucional", y ha expresado su apoyo a "la apuesta valiente y necesaria del presidente Pedro Sánchez de convocar unos nuevos 'Pactos de la Moncloa'".

"Quizá sea el mejor espacio para el diálogo, el mejor escenario que podemos pensar para afrontar todos los cambios que son necesarios para salir de esta tremenda crisis", ha argumentado López Gil antes de reclamar al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), y especialmente a su presidente, Juanma Moreno, que "abandone la bronca y la crispación y se instale en el diálogo y el acuerdo con el Gobierno de España".

El senador socialista ha apuntado que "quizá" al presidente de la Junta "le convenga políticamente la bronca, pero eso no es lo que necesita Andalucía en este momento".

En todo caso, y pese a la "actitud confrontista" que achaca al Gobierno de Moreno, el PSOE-A, según ha continuado López Gil, "va a seguir en el acuerdo", y continuará "apoyando las medidas" de la Junta "para afrontar y luchar contra esta crisis".

No obstante, ha tachado de "alarmante" que, "mientras no se están tomando medidas en Andalucía para luchar contra la crisis económica y ayudar a los autónomos, no le ha faltado ninguna diligencia al Gobierno de Moreno para aprovechar e imponer su programa ideológico, muy de derechas, aplicando estos días recortes en los servicios públicos y afianzando su alianza con la sanidad privada".

En alusión al decreto de simplificación de trámites administrativos convalidado la semana pasada en la Diputación Permanente del Parlamento, el senador socialista ha insistido en reprochar a la Junta haber aprobado "un decreto urgente en un Parlamento que estaba vacío", de forma que "aprovecha la debilidad del sistema para imponer una agenda de desarrollo contra la sostenibilidad con medidas que van todas contra las directrices que está aplicando la Unión Europea para luchar contra el cambio climático y por una economía sostenible", según ha abundado.

Según ha criticado el representante del PSOE-A, con dicho decreto se "vuelve a una apuesta especulativa por el ladrillo, que es mala para el cambio climático y tiene terribles consecuencias en catástrofes medioambientales", y es una norma, además, que "apuesta por favorecer a las grandes cadenas e ir contra el pequeño comercio".

RESIDENCIAS DE MAYORES

Por otro lado, desde la federación andaluza del PSOE reclaman a la Junta "más control y apoyo a las residencias de mayores", porque la gestión de la Administración autonómica "está siendo un caos absoluto en esta crisis que están denunciando todas las asociaciones del sector".

Así lo ha apuntado López Gil, que ha llamado la atención acerca de que "se ha tenido que requerir a Andalucía, por parte del Gobierno de España, un informe de la situación real de las residencias", y que ha remarcado que "la competencia de las residencias de mayores es de la Junta, y ahí es donde se están sufriendo las peores consecuencias" de esta crisis, según ha añadido el senador socialista, que ha reclamado al Gobierno andaluz que "defina ya el mando único que coordine la atención" en dichos centros.

También ha recordado que este lunes el Gobierno de España ha enviado a Andalucía un total de 131.146 test de diagnóstico rápido del coronavirus, además de diverso material sanitario, que "tiene que llegar también a las residencias de mayores", según ha subrayado.

Además, López Gil ha instado a la Junta de dotar también a los ayuntamientos del material necesario, porque los consistorios "están ejerciendo muchas competencias que son de la Junta", como son la "atención domiciliaria, la dependencia y la atención a personas mayores".

Según ha criticado el representante socialista, los ayuntamientos "han sido abandonados" por el Gobierno andaluz, desde donde "no están aportándoles ni el material ni la financiación ni la ayuda que necesitan", pese a lo cual, "los alcaldes están dando todo un ejemplo de eficacia, pero necesitan recursos y material que la Junta hoy les niega", según ha insistido López Gil, que ha instado al Ejecutivo de Moreno a que "dialogue" con los alcaldes, les "informen y apoyen".