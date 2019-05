PSOE-A pide que el Presupuesto incluya una partida de financiación incondicionada de 600 millones para ayuntamientos

Publicado 11/05/2019 11:24:35 CET

SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PSOE-A va defender este jueves ante el Pleno de la Cámara autonómica una proposición no de ley por la que reclama que el Gobierno andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos(Cs) incluya en el próximo proyecto de Ley del Presupuesto de 2019 una partida de financiación incondicionada que alcance los 600 millones de euros para las corporaciones locales.

Los socialistas proponen en la iniciativa, recogida por Europa Press, una batería de medidas destinadas a apoyar a las corporaciones locales andaluzas como, por ejemplo, la puesta en marcha de planes complementarios al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) que permitan la generación de oportunidades empresariales y laborales en el mundo rural, "contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de sus vecinos y asegurando el futuro de los municipios andaluces".

Igualmente piden que se ejecuten inmediatamente todos los procedimientos que hagan posible el cumplimiento de lo establecido en la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de cooperación local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral; además de potenciar la labor de las diputaciones provinciales.

Entre otras, el PSOE-A quiere que se garantice que las entidades locales cuente con una financiación suficiente para que puedan prestar los servicios básicos a sus vecinos, desarrollando la normativa adecuada en cumplimento de la Ley de la Administración de la Junta, y también la financiación para el mantenimiento de los Centros Municipales de Información a la Mujer "como puerta de entrada en la atención a mujeres víctimas de la violencia de género y como instrumentos a favor de la igualdad real".

Además, pide programas de garantía juvenil para favorecer el empleo de este colectivo, medidas para garantizar las ayudas para el acceso a la vivienda a jóvenes y a las mujeres víctimas de violencia de género e impulsar un proyecto de Ley contra la pobreza energética para que los municipios andaluces puedan prestar los servicios básicos de suministro energético, "especialmente para aquella población más vulnerable y que se encuentren en situación de pobreza energética".

De otro lado, entre las reclamaciones que el PSOE-A quiere trasladar al Ejecutivo central, proponen que se impulse una Ley de Autonomía Local que derogue la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que refuerce la autonomía local y garantice un sistema de financiación estable, así como promover, desde el consenso, una nueva Ley de Haciendas Locales.

Modular la aplicación actual de la regla de gasto de las entidades locales que presenten cuentas públicas saneadas y apoyar la solicitud de la Federación Española de Municipios y Provincias (FAMP) de una tasa de reposición de al menos el 100% de los empleados públicos de las entidades locales en futuros ejercicios y promover la convocatoria de las ofertas de empleo público son las últimas reclamaciones que los socialistas andaluces recogen en su iniciativa.

Para justificar la PNL, explica que el Gobierno socialista de España, con medidas como la modificación de la regla de gasto y reinversión del superávit, y la mejora de la economía, "hacen que este sea un buen momento para aumentar, como estaba previsto, la dotación de la Patrica hasta 600 millones de euros".

"Puesto que el Gobierno del PP-A y Cs ha entendido que la situación financiera de la Junta permite, incluso, bajar los impuestos, sobre todo a los que más tienen, como ha sucedido con el Impuesto sobre Sucesiones, los socialistas andaluces entendemos que no se entendería que los ayuntamientos no se beneficiasen de esa recuperación autonómica y vieran aumentada la Patrica", agregan antes de apuntar que echa de menos que el Ejecutivo de Moreno, "que se puede permitir eliminar impuestos a las clases más altas, no establezca una financiación propia adecuada para programas complementarios al PFEA, un programa solidario y necesario".