El PSOE pide la reapertura de los parques de Granada capital

GRANADA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, ha pedido al equipo de gobierno local, de PP y Cs, que pida a la Junta la reapertura de los parques de la capital, cuyo cierre está "impidiendo a miles de familias de la ciudad su uso y disfrute, precisamente cuando más falta hacen los espacios abiertos".

Para el exalcalde socialista, la decisión del Gobierno de Juanma Moreno "ha sido desacertada, por lo que exigimos su apertura inmediata". A su vez, Cuenca, en una nota tras una visita al entorno del parque Federico García Lorca, ha resaltado que el Ejecutivo central no ha incluido el cierre de estas instalaciones como medida de choque contra el coronavirus que provoca la covid-19.

"Solo dos comunidades autónomas lo exigen: Madrid y Andalucía", ha detallado, al tiempo que ha precisado que "podemos entender la medida en el caso de los parques infantiles, pero no en el caso de los parques públicos".

Para Cuenca, "no se entiende la estrategia de la Junta de Andalucía, avalada completamente por el bipartito de esta ciudad, donde los espacios cerrados se abren y los espacios abiertos se cierran". En este sentido, ha apuntado que "todavía no hemos oído a ningún experto que avale la necesidad de una medida así. Es más, aquellos que hemos consultado nosotros, y hablamos de profesionales de la Escuela Andaluza de Salud Pública, no entienden que esto esté pasando".

Ha hecho alusión a las quejas de "miles de granadinos", que "no entienden la decisión" y ha resaltado que "estos espacios abiertos son completamente necesarios, ahora más que nunca" pues constituyen "una oportunidad para el esparcimiento familiar".