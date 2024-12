El PSOE pide una rebaja del IBI al comercio y una tasa de basura para pisos turísticos en Granada capital

GRANADA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha presentado este miércoles sus alegaciones al expediente de ordenanzas fiscales 2025 elevado por la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, "de manera urgente al último pleno ordinario del año en un ejemplo más", según los ediles socialistas, "de la desastrosa gestión económica que impera en el Ayuntamiento". Las propuestas incluyen una petición de rebaja del IBI par el comercio local y una tasa de basura para pisos turísticos.

En una nota informativa, el PSOE ha informado de que la concejal socialista Raquel Ruz ha recordado que su formación lleva desde el verano pidiendo al PP, en el gobierno local, que "se ponga a trabajar para abordar las ordenanzas fiscales, el documento que recoge los impuestos que pagarán los granadinos" pero que "no ha sido hasta ahora" cuando "ha impulsado su trámite".

Ruz ha apuntado que este es un ejemplo más de la "desastrosa gestión económica del Ayuntamiento, con un presupuesto que ha pasado los trámites iníciales sin tener aprobadas las ordenanzas fiscales 2025".

Al respecto, la edil socialista ha acusado a los populares de "trabajar poco cuando las cosas dependen directamente de ellos" y ha avanzado que el PSOE "sí ha hecho los deberes y presentado en tiempo y forma" las alegaciones al expediente que el PP quiere aprobar en pleno este próximo viernes.

Para la edil socialista, "está claro que el gobierno de Carazo no va a aceptar ninguna de nuestra aportaciones dado que el plazo que ha establecido deja poco margen, pero en cualquier caso somos un grupo responsable que es consciente que las ordenanzas fiscales son un instrumento muy importante para trabajar sobre las desigualdades que existen en nuestra ciudad".

Entre las alegaciones de los socialistas a los impuestos de Carazo, desde el PSOE se ha pedido que se reduzca para 2025 "el 40 por ciento el IBI al comercio después de que el PP aprobara esta subida para 2024".

Al respecto, Ruz ha afirmado que "seguimos sin entender que el PP decidiera incrementar este impuesto a los pequeños y medianos comercios, y por el contrario, a las grandes superficies, se les rebajara notablemente".

Por otro lado, la concejala del PSOE ha adelantado que su formación ha solicitado a Carazo la creación de una tasa que grave de manera especial los pisos turísticos en Granada, "dado que es un negocio que se beneficia de los servicios municipales que pagamos todos y todas".

Al respecto, ha recordado que es una propuesta que depende únicamente del Ayuntamiento y que ya ha implantado Málaga, "por lo que no hay más excusas para no copiar la medida aquí". En concreto, ha detallado que se trata de la creación de una prestación patrimonial de carácter público no tributario para la recogida de residuos para estas viviendas de alquiler turístico.

Para concluir, la edil ha puntualizado que entre sus alegaciones también se solicita que se proceda a la actualización del callejero fiscal "que no se ha tocado desde hace una década".