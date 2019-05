PSOE-A denuncia a la Junta ante el Consejo de Transparencia para que publique el anteproyecto del Presupuesto

Actualizado 21/05/2019 13:46:45 CET

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha presentado este martes una denuncia en el Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía para que se requiere de manera urgente al Gobierno autonómico que el anteproyecto de Ley del Presupuesto de la comunidad para este año se publique en el Portal de la Transparencia.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el delegado de Universidades del PSOE-A, Antonio Ramírez de Arellano, quien ha denunciado que el Ejecutivo autonómico no ha procedido a dicha publicación, pese a que el texto presupuestario fue remitido al Consejo Consultivo el día 16 de este mes para que dicha institución emita el preceptivo informe.

En el escrito que el PSOE-A ha presentado ante el Consejo de Transparencia y que está firmado por el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, se indica que el artículo 13.1.b) de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía relativo a la información de relevancia jurídica señala que "las administraciones públicas andaluzas publicarán los anteproyectos de ley cuando, tras la preceptiva elevación por la consejería competente, sean conocidos por el Consejo de Gobierno. Asimismo, los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos se publicarán cuando se soliciten los dictámenes, en su caso, al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo de Andalucía. Y, finalmente, los proyectos de ley tras su aprobación por el Consejo de Gobierno".

Según añade el PSOE-A en su escrito, el texto del anteproyecto de Ley del Presupuesto para este año, remitido al Consejo Consultivo a fin de que emita su preceptivo dictamen, "no ha sido objeto de publicación en el Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía".

Por ello, reclama al Consejo de Transparencia que requiera, con carácter urgente, al Consejo de Gobierno esa publicación y que se determinen y exijan en su caso "la responsabilidad de aquel o aquellos que hayan incumplido sus obligaciones relativas a la publicidad" del anteproyecto de Ley del Presupuesto en el Portal de la Transparencia.

Ramírez de Arellano ha manifestado que el Gobierno andaluz ya ha elaborado el Presupuesto para este año, del que de momento se conocen "algunos grandes números" y del que aún no han trascendido detalles y, sin embargo, a estas alturas no se conoce y no ha cumplido con la obligación de publicarlo en el Portal de la Transparencia.

En su opinión, no lo hace "por motivos electoralistas" y es "bochornosa" la utilización constante que se está haciendo del Presupuesto por parte del Ejecutivo.

Asimismo, el dirigente socialista se ha mostrado convencido de que ya existe un "amplio acuerdo" con Vox en relación con el Presupuesto para este año porque si no existiera, ese texto no se remitiría al Parlamento el día 31 de este mes, como ya ha anunciado el Ejecutivo.

Ramírez de Arellano se ha mostrado convencido de que ese acuerdo con Vox también se extiende para los Presupuestos de la comunidad para 2020.