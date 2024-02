PSOE-A propone una atención primaria "accesible", con trato personalizado, bajada de ratios y cuidados preventivos

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba y portavoz del Gobierno Alternativo andaluz, Isabel Ambrosio, ha apostado por que se garantice que los andaluces "cuentan con una asistencia sanitaria pública accesible, próxima, universal, equitativa y de calidad", por lo que ha señalado ya se trabaja en el desarrollo de un plan de rescate para la Atención Primaria "que incluya el trato personalizado, la bajada de ratios de médico y paciente y cuidados preventivos".

Así lo ha dicho en rueda de prensa en Sevilla, donde ha indicado que ante la "ineptitud e ineficacia" demostrada por el Gobierno de Juanma Moreno "las y los socialistas están trabajando en este plan de rescate que vuelva a colocar la sanidad como clave de bóveda de la región". Este trabajo, ha precisado, "desembocará en una batería de propuestas que será presentada en el Parlamento de Andalucía".

La iniciativa recoge que se garantice la Atención Primaria en un máximo de 48 horas para cuestiones leves y en un día para casos graves. Además, se plantean ratios adecuadas de profesionales y pacientes, con más personal e incentivos para el trabajo en zonas alejadas, según ha señalado.

Así, se apuesta por el desarrollo de un refuerzo en el medio rural y en zonas de difícil cobertura, con un "modelo de trabajo motivador para los profesionales y personalizado para los pacientes".

Ambrosio también ha mencionado el fortalecimiento de los programas de salud, prevención y promoción, con una estrategia de cuidados a lo largo de la vida de las personas y recuperando la atención domiciliaria con innovación y nuevas tecnologías. Igualmente, se plantea un modelo "renovado y actualizado" de atención a las urgencias y emergencias con "las mismas garantías" para todos los andaluces "vivan donde vivan".

La portavoz socialista también ha hecho referencia a "la urgente necesidad de actuar ante una sanidad que está siendo desmantelada por Moreno Bonilla". "La imagen de los pasillos anegados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla es una prueba de la situación lamentable en la que están las y los profesionales y la falta de respeto con la que Moreno Bonilla trata a los pacientes", ha dicho.

En este sentido, ha mencionado el barómetro sanitario 2023 publicado por el CIS "donde la sanidad andaluza recibe la nota más baja de todas las regiones por segundo año consecutivo, reflejando la realidad que viven los andaluces a diario".

Entre otros datos que refleja, se encuentra que el 35% de los andaluces "esperan más de once días para una consulta con su médico de familia; el 15% de la población con un verdadero problema de salud no pudo contactar con su médico porque no había citas; la media de la demora de Atención Primaria es de diez días, la segunda más alta de toda España, y el 40% de las y los andaluces esperan más de tres meses desde que el médico de cabecera le deriva a una consulta del especialista hasta que éste le ve".

"La sanidad es prioritaria para este Gobierno Alternativo de Andalucía, cuando se cumplen 40 años desde que se transfirieron las competencias a esta tierra", ha asegurado Ambrosio, apuntando que "entonces estaba todo por hacer y hoy Andalucía cuenta con un sistema sanitario que sufre la desidia y el desmantelamiento de Moreno Bonilla, pero cuenta con una estructura con posibilidades para ser rescatado", recordando que el primer centro de salud se creó en Granada, siendo "ejemplo de buen hacer para España".

Asimismo, Ambrosio ha indicado que "el Gobierno Alternativo de Juan Espadas trabaja con iniciativas y dando respuestas que mejoren los servicios públicos ante la preocupación de la ciudadanía y la nefasta situación provocada por Moreno".

De hecho, ha apuntado, estas propuestas son parte de las conclusiones del I Foro de Salud que celebró el PSOE sobre la Atención Primaria en Sevilla y en el que participaron más de 200 personas entre especialistas de la medicina, la enfermería, los sindicatos, los colegios y asociaciones profesionales, de las mareas blancas y las plataformas ciudadanas y de pacientes.

"Estamos desarrollando los trabajos iniciales del Gobierno Alternativo, de la mano de profesionales y expertos, convencidos de que el trabajo va a dar sus frutos", ha explicado Ambrosio, tras añadir que algunas iniciativas se abordarán en el Parlamento y otras conformarán el programa de gobierno del PSOE para 2026.