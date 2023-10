PSOE-A propone comparecencias de psicólogos, fiscales y la cineasta Mabel Lozano ante el acceso de menores a pornografía

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado la propuesta de solicitud de 26 comparecencias ante el grupo de trabajo constituido en el Parlamento andaluz relativo a garantizar la protección de menores ante el acceso a la pornografía en Internet, entre quienes figuran diversos expertos como psicólogos, psiquiatras y fiscales, así como representantes de entidades y la cineasta Mabel Lozano, también considerada "activista de los derechos de las mujeres" y directora de la serie documental 'PornoXplotación'.

Así se recoge en el listado de comparecencias que ha registrado el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz de cara a dicho órgano constituido en el seno de la comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, al que ha tenido acceso Europa Press.

El pasado lunes, 16 de octubre, finalizaba el plazo para que los grupos parlamentarios registraran sus propuestas de comparecencias y de solicitud de documentación conveniente para trabajar en este órgano del Parlamento, que está previsto que sean calificadas en una reunión del grupo este próximo miércoles, día 25, en la que también se abordará el establecimiento de un calendario de trabajo, según informó la presidenta de dicha comisión del Parlamento, Berta Centeno, en la sesión constitutiva de este grupo de trabajo.

En total, son 26 las comparecencias que ha solicitado el PSOE-A para este grupo de trabajo entre expertos y representantes de diversas entidades y organizaciones como la Fundación ANAR, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y la asociación Amuvi.

De igual modo, en el listado de comparecientes propuestos figuran dos fiscales; en concreto, el fiscal delegado en Granada de Criminalidad Informática, Francisco Hernández, y la fiscal decana de menores de Sevilla, Marta Valcarce.

En la relación de nombres destacan los vinculados al campo de la psicología y la psiquiatría, como la catedrática de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla Carmen Moreno, el psiquiatra infantil José Luis Pedreira, el licenciado en Psicología por la Universidad de Granada Manuel Gámez-Guadix --que también es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid--, y la profesora de Psicología de la Universidad de Deusto Esther Calvete.

También, el doctor en Psicología, divulgador y escritor José Luis García, así como Jorge Gutiérrez, director de 'Dale una vuelta', entidad que informa sobre la pornografía, sus efectos y vías de salida, de la que, además, el PSOE-A plantea que comparezca la directora de su Equipo de Ayuda, la psicóloga Cristina Vizuete, encargada de la atención de personas que desean dejar el consumo de pornografía.

Igualmente, el Grupo Socialista propone las comparecencias de la doctora en Psicología y sexóloga María Contreras, del psicólogo y sexólogo Alejandro Villena, y de la psicopedagoga Blanca Elía, experta en educación afectivo sexual a adolescentes y familias, así como del doctor en Sociología Lluis Ballester, profesor titular de Métodos de Investigación en Educación de la Universidad de las Islas Baleares (UIB).

Además, el listado de comparecientes propuestos por el Grupo Socialista incluye otros nombres como los de la representante de Save the Children Cristina San Juan, la educadora social Marina Marroquí --autora de 'Eso no es Amor: 30 retos para trabajar la Igualdad' y 'Eso no es sexo: Otra Educación Sexual es urgente'--, la profesora de Sociología de la Universidad de Granada Carmen Ruiz Repullo, la filósofa y escritora feminista Alicia Miyares, y Altamira Gonzalo, que es jurista feminista especializada en derecho de familia y derecho comunitario, así como miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Finalmente, el PSOE-A también ha planteado las comparecencias en este grupo de trabajo de la catedrática de la Universidad de Granada Juana María Gil, y de la exdirectora del Instituto Balear de la Mujer María Duran i Febrer, así como de María Dosil-Santamaría, participante en el diseño del programa de prevención de la ciber violencia en las relaciones de pareja adolescente 'CDA-Stop', y de Teresa Echevarría, que tomó parte en la creación de la Unidad de Atención a las Violencias hacia la Infancia y la Adolescencia del Hospital Vall d'Hebrón.

DOCUMENTACIÓN

Respecto a la documentación que el Grupo Socialista solicita, se trata de varios informes, como uno de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía sobre posible conexión entre el incremento de las enfermedades de transmisión sexual y la violencia sexual con origen en la pornografía, y otro sobre el balance del número y del contenido de las acciones contempladas en materia de educación afectivo sexual dirigidas al alumnado y a las familias en el marco del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación (2016-2021), de la Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa de la Junta.

De igual modo, el PSOE-A solicita que se le remita el informe sobre el número de acciones formativas, contenidos, número de horas y fechas impartidos por los CEPs al profesorado en materia de educación afectivo sexual en los últimos cinco años, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Junta, y el informe sobre diagnóstico e impacto de la pornografía en los y las adolescentes de Andalucía, de la Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud, del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.

Otros documentos que solicita el PSOE-A son el informe sobre los recursos existentes en la actualidad, así como campañas para la prevención de la violencia sexual y desincentivar la demanda de pornografía y/o prostitución de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y el balance del programa dirigido a menores 'Internet Segura for Kids (IS4K)' orientado a fomentar el uso de seguro de las tecnologías por parte de los menores, educadores y familias en Andalucía --número de acciones, perfil de las personas usuarias--, del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Finalmente, el Grupo Socialista ha solicitado que se le remita el informe sobre ciberdelitos ligados a la pornografía infantil a través de las TICs en Andalucía, de la Dirección General de la Policía y de la Brigada Central de Investigación Tecnológica del Ministerio del Interior.

VALORACIÓN

El Pleno del Parlamento aprobó la creación de este grupo de trabajo a instancia de una iniciativa del Grupo Popular, que lo preside a través de su diputada Berta Centeno, y que cosechó el apoyo casi unánime del Parlamento, por cuanto recibió 101 votos a favor y cosechó las cinco abstenciones del Grupo Por Andalucía.

El Grupo Socialista también registró una solicitud de creación de un grupo de trabajo de esta naturaleza, si bien la propuesta que finalmente se sometió a votación en el Pleno fue la del PP, según ha recordado la portavoz del PSOE-A en este grupo, Olga Manzano, quien en declaraciones a Europa Press ha subrayado que, en todo caso, al margen de quién sea el impulsor de las iniciativas, todo lo que se pueda hacer desde Andalucía en relación a la pornografía y la violencia sexual será positivo.