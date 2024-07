El PSOE reclama una campaña para "dignificar" a las camareras de piso ante el "empeoramiento" de sus condiciones

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Isabel Aguilera, ha alertado del "empeoramiento constante" de las condiciones de trabajo de las camareras de piso debido al "aumento" de la carga del trabajo por el crecimiento del turismo y ha exigido al consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, el lanzamiento de una campaña de sensibilización para "dignificar" la profesión.

En comisión parlamentaria, Aguilera ha puesto de relieve la situacion de "precarización y desprotección" de este sector cuyas condiciones laborales tienen un impacto "muy negativo y directo" sobre su salud y ha advertido del "aumento de consumo de fármacos y psicofármacos" para "paliar los dolores que sufren las profesionales de este sector por la carga de trabajo".

Así, la socialista ha hecho referencia a un informe de CCOO que arroja que "el 95,9% de las camareras de piso tienen síntomas de ansiedad, el 73,2% insomnio, el 70% dolores musculares crónicos y cuatro de cada diez tienen síntomas depresivos". Además, ha aseverado que estas trabajadores "se automedican para vitar las bajas laborales", por lo que "hay un infrarregistro de las bajas, no conocemos números reales".

Aguilera también ha hecho referencia a "la situación de acoso sexual a la que se ve sometida este colectivo en el desarrollo de su trabajo, que en la mayoría de casos no se denuncia porque piensan que no van a ser creídas o van a ser despedidas", por lo que "no disponemos de estadísticas fiables".

En este punto, el PSOE ha exigido al Gobierno andaluz que "actúe y aporte soluciones" para estas profesionales mediante la "mediación" entre los agentes sociales para conseguir "un buen convenio" para el sector".

Por su parte, el consejero del ramo, Arturo Bernal, ha indicado que la "labor principal" de la Junta es la inspectora, "el instrumento más potente en relación con el efectivo cumplimiento de la legislación laboral en materia de relaciones laborales y condiciones de trabajo". En esta materia, existe un convenio entre la Junta y el Ministerio de Trabajos, órganos que preparan anualmente el programa de objetivos de la actuación inspectora en Andalucía.

Así, para el año 2024, Bernal ha detallado que están previstas un total de 155 actuaciones en el sector de las camareras de piso y, ha detallado que, paralelamente, se han planificado otras 186 actuaciones adicionales en relación a las condiciones de seguridad y salud de este sector.