El PSOE reclama a la Junta más apoyo, inversiones y vuelos en el Aeropuerto Granada-Jaén

JAÉN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén y el de Granada han hecho frente común para exigir a la Junta de Andalucía más inversiones, más apoyos y más vuelos para el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Según los socialistas, este aeropuerto no sólo no ha recuperado la situación anterior a la pandemia, sino que "está perdiendo vuelos internacionales ante un Moreno Bonilla impasible que sólo apuesta por los aeropuertos de Sevilla y Málaga".

En rueda de prensa en Jaén, los socialistas han presentado una moción en este sentido que se va a debatir en el pleno de la Diputación de Jaén y que fue rechazada en la Diputación de Granada al votar el PP en contra.

Frente a "la desidia" de la Junta, desde el PSOE se ha subrayado el compromiso del Gobierno de España, que ha invertido 3,3 millones de euros en unas obras para la modernización de más de 1.000 metros del aeropuerto.

El diputado provincial socialista de Jaén Fran Lozano ha explicado que con esta iniciativa se pretende instar a la Junta de Andalucía "a poner en marcha un plan de choque que permita la licitación de vuelos para conseguir nuevas compañías aéreas y nuevas conexiones de la misma forma que lo están haciendo los gobiernos de otras comunidades autónomas".

También se pide que el punto de información turística del aeropuerto forme parte de la red de oficinas de turismo de la Junta de Andalucía, la creación de líneas de autobuses regulares que comuniquen Jaén con el aeropuerto y la garantía de que se produce "un desarrollo equilibrado del turismo en todas las provincias andaluzas".

Lozano ha advertido de que los datos de las conexiones de este aeropuerto son "inquietantes", porque en los últimos años "ha venido a menos", perdiendo los vuelos internacionales a Londres y a París y manteniendo sólo el de Ámsterdam, mientras que los aeropuertos de Málaga y Sevilla "han ido creciendo".

Además, ha dicho Lozano que "contrasta con la gestión que están haciendo otras comunidades autónomas", con planes de choque como el de Asturias, con incentivos para las aerolíneas y mejora de las conexiones. Esto ha permitido que Asturias "siga repuntando sus cifras", igual que País Vasco o Murcia. "En Andalucía tenemos el vacío como respuesta por parte de Moreno Bonilla", ha señalado Lozano.

El diputado jiennense ha reivindicado "equidad" y ha puesto el acento en que Málaga y Sevilla sí tienen puntos de información que forman parte de la red de oficinas de turismo de Andalucía. También ha apuntado que pese a las limitaciones presupuestarias, las diputaciones de Jaén y Granada pusieron en marcha un punto de información virtual, pero que "puede mejorarse siendo incluido en la red de oficinas de la Junta, igual que pasa en otras provincias".

Asimismo, ha lamentado la falta de conexión por autobús y ha solicitado a la Junta una conexión directa de Jaén con el aeropuerto por línea regular.

Ha apuntado que en 2019 hubo más de 1.250.000 viajeros en el aeropuerto y que hoy esa cifra sólo se acerca al millón, siendo "uno de los pocos aeropuertos de España que todavía están por debajo de las cifras prepandemia". "El PP se ha olvidado del turismo de interior. Es justo y necesario apostar por este aeropuerto, porque somos puerta de entrada y tenemos la oportunidad de seguir mejorando", ha dicho Lozano.

Por su parte, la diputada provincial socialista por Granada Remedios Gámez, ha denunciado el "abandono absoluto" al que la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada, ambas bajo gobiernos del PP, están sometiendo al Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén y, por extensión, al sector turístico de ambas provincias.

"Vueling suspenderá en abril el vuelo internacional a París. Hace dos meses, se eliminó la conexión con Londres y solo queda el vuelo a Ámsterdam. Estas pérdidas son un golpe durísimo para el turismo, un sector clave que depende de la conectividad para atraer visitantes y generar riqueza en nuestros territorios", ha señalado Gámez.

La diputada ha lamentado que mientras otras provincias amplían sus conexiones, Granada y Jaén retroceden debido a la "falta de compromiso y gestión de las administraciones del PP". Además, ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno, de potenciar el aeropuerto de Málaga en detrimento del de Granada y perjudicar así a los granadinos y a los jiennenses, mientras que el presidente del PP granadino y presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, "mira hacia otro lado".

Gámez ha manifestado que el anterior gobierno socialista en la Diputación de Granada, liderado por José Entrena, junto a la Diputación de Jaén y su presidente, Francisco Reyes, situaron de manera coordinada y conjunta al aeropuerto como un referente en conectividad internacional, logrando rutas con destinos clave como Londres, París, Berlín, Nápoles o Milán, y además lograron fortalecer las conexiones nacionales.

"Ese esfuerzo no ha sido continuado por el PP, que no solo no ha recuperado rutas, sino que ha permitido con su nula gestión que sigamos perdiendo vuelos", ha criticado Gámez, que también se ha referido a que desde el Grupo Socialista se ha solicitado en numerosos plenos que la Diputación de Granada exija a la Junta de Andalucía que actúe de inmediato, una petición a la que siempre se ha negado el PP.

Es por ello, según ha argumentado, que desde Granada y Jaén se pida ahora la puesta en marcha de "un plan de choque urgente" para garantizar nuevas conexiones, recuperar las rutas perdidas y blindar el futuro del Aeropuerto Federico García Lorca, "un motor de desarrollo que debe competir en igualdad de condiciones con otros territorios".