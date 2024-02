PSOE-A: Ribera acude "una vez más" a "sacarle las castañas del fuego" a Moreno ofreciéndole "ayuda" ante la sequía

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva y secretaria de Políticas del Estado del Bienestar del PSOE-A, María Márquez, ha destacado este viernes que, "una vez más", la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno, Teresa Ribera, ha tenido que acudir a "sacarle las castañas del fuego" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ahora en relación a las consecuencias de la sequía, ofreciéndole "ayuda, colaboración y lealtad institucional".

En una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, la portavoz socialista se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas a propósito de las declaraciones que Teresa Ribera realizó este pasado jueves en un encuentro informativo de la Cadena SER en la capital andaluza, en la que anunció que este viernes tenía previsto llamar al presidente de la Junta para que le explicara la solicitud que Juanma Moreno ha realizado esta semana durante un viaje a Bruselas para que se active el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para paliar las consecuencias que provoca la sequía, entendida como "catástrofe natural", en Andalucía.

María Márquez ha valorado al respecto que ya en relación a la polémica sobre la proposición de ley para regularización de regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana que impulsaron PP-A y Vox, fue "el Gobierno de España" quien vino, "desde la seriedad, la responsabilidad y el rigor, a poner presupuestos y soluciones encima de la mesa para resolver un conflicto tan importante para Andalucía como fue" aquel.

"Y ahora vemos lo mismo, que es la propia vicepresidenta del Gobierno la que tiene que llamar" a Juanma Moreno "para sacarle las castañas del fuego y ofrecerle la ayuda, colaboración y lealtad institucional", que "en este caso no es bidireccional", sino "claramente unidireccional", según ha apostillado la también parlamentaria socialista por Huelva.

En esa línea, la representante del PSOE-A ha criticado la "falta de lealtad institucional" que, en su opinión, ha vuelto a mostrar esta semana el presidente de la Junta en relación al Gobierno de España anunciando su propuesta de que se active el Fondo de Solidaridad de la UE sin compartirla antes con el Ejecutivo central, y al respecto ha comentado que "ya sabemos" que a Juanma Moreno "no le cae bien Pedro Sánchez, pero es que Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno de España".

Además, María Márquez ha subrayado que "a Andalucía le va mejor con un Gobierno de España progresista" con el que, "en los últimos seis años, ha recibido más del doble de las transferencias que recibió" con el anterior Ejecutivo de "la derecha de Mariano Rajoy", según ha puesto de relieve.

La portavoz socialista ha criticado que el comportamiento de Moreno en relación a dicha iniciativa ante la sequía "ahonda" en lo que desde el PSOE-A denuncian acerca de que el presidente de la Junta "viene más preocupado de Bruselas de tener un 'book' de fotos y un titular que lanzar a los medios de comunicación" que de "solucionar" problemas reales a quienes, por ejemplo, este pasado jueves se manifestaban en Sevilla por la situación del campo andaluz, o a los vecinos afectados por restricciones de agua como consecuencia de la sequía en la comarca cordobesa de Los Pedroches a los que también este jueves visitaba Teresa Ribera, según ha abundado.

EL PSOE-A, "A FAVOR DE QUE LLEGUEN MÁS RECURSOS A ANDALUCÍA"

En todo caso, la parlamentaria socialista ha querido aclarar que el PSOE-A "va a estar siempre a favor de que lleguen más recursos a Andalucía, y de todos los recursos que puedan sumarse al progreso de esta tierra", porque los socialistas "siempre vamos a estar al lado de Andalucía", según ha enfatizado.

Al hilo, no obstante, ha apostillado que "Moreno Bonilla tiene más dinero que nunca y no lo ejecuta", de forma que tiene "1.200 millones de euros de transferencias del Gobierno de España y fondos europeos" vinculados al "ámbito de la sequía" que el presidente de la Junta "va moviendo de sitio en sitio, de cajón en cajón", en el seno de planes a los que "les va cambiando el nombre, pero que no termina de ejecutar", según ha denunciado María Márquez, que ha agregado así que desde el PSOE-A no entienden por qué Juanma Moreno "pide más dinero y no se gasta lo que tiene".