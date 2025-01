El PSOE señala que el cambio en la Alcaldía de Rus (Jaén) "es un suma sigue en la pésima gestión del tripartito"

RUS (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Rus (Jaén) ha considerado que el cambio en la Alcaldía previsto este sábado en el municipio "es sólo un suma y sigue en la pésima gestión del tripartito" --CS, PP y Mi Rus--, que "solo ha traído ruina, retroceso y crispación".

"Es un cambio en la Alcaldía que nada tiene que ver con un proyecto de futuro para Rus, sino con unos acuerdos partidistas que no defienden el interés general de los hombres y mujeres de este pueblo", ha afirmado este viernes en una nota el portavoz socialista, Manuel Hueso.

Ha asegurado que su grupo "estará muy vigilante" y le exigirá a la nueva alcaldesa "transparencia, cuentas claras, medidas concretas para el pueblo y cumplimiento de las promesas electorales que hasta ahora han sido claramente olvidadas por el equipo de gobierno". Se ha referido así a Rocío Beltrán (PP) que accederá al cargo en sustitución de Juan Antonio Palomares (CS).

Hueso ha señalado que este relevo "obedece a un simple reparto del pastel" entre los grupos del tripartito y que por desgracia "todo apunta a que la gestión continuará siendo el mismo desastre que ha sido hasta ahora".

"Cambian los sillones, pero no van a cambiar las políticas. Es un 'quítate tú, que me pongo yo', pero todo va a seguir igual para desgracia de nuestro pueblo", ha advertido el portavoz socialista.

En este sentido, ha puesto el acento en lo ocurrido durante este último año y medio en Rus, con "un deterioro evidente de las calles y de los servicios públicos", con la "subida brutal" del cobro del agua o la reducción de incentivos para las empresas.

También ha aludido al "retraso en el pago de facturas, el aumento de la inseguridad ciudadana al tener menos policía o el recorte de las bolsas de empleo para los desempleados". A ello ha sumado el derroche" de dinero público "en lo que cuesta este equipo de gobierno, más dietas, gasolina y uso de coches municipales".

Además, ha considerado que el tripartito "no ha fomentado precisamente la convivencia en el pueblo". "Todo lo contrario, promoviendo la polarización, la crispación y el enfrentamiento, con amenazas a quienes no les bailan el agua y con zancadillas a todos los que no son cercanos a esos grupos políticos", ha lamentado.

Para Hueso, el cambio en la Alcaldía "no va a suponer un cambio de rumbo en este desvarío", porque simplemente "obedece a un pacto de intereses partidistas entre estas tres formaciones que no tiene en cuenta las necesidades de los vecinos y vecinas de Rus".

Así las cosas, ha asegurado que el PSOE "sí cumplirá con sus deberes y obligaciones", que "pasan por defender el interés general del pueblo, controlar la acción del gobierno municipal, denunciar sus atropellos y poner encima de la mesa propuestas que redunden en beneficio de Rus". "No nos van a mover de ahí", ha zanjado.