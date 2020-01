PSOE-A señala la "debilidad" del Gobierno andaluz, que va como "pollo sin cabeza" ante el pin parental de Vox

Publicado 21/01/2020 14:28:00 CET

El PSOE-A ha vuelto a rechazar este martes el pin parental que propone Vox, al tiempo que ha señalado que este debate está poniendo sobre la mesa la "debilidad e inestabilidad" del Gobierno andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs), que va "como pollo sin cabeza" ante esta "ocurrencia" del partido de Santiago Abascal, una medida que se sitúa "fuera de la normativa educativa".

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del grupo parlamentario del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro ha advertido de que el Ejecutivo de Juanma Moreno "se ha convertido en una jaula de grillos" puesto que tanto PP-A como Cs y Vox "dicen una cosa y la contraria en cuestión de minutos" sobre este asunto.

Ha explicado que la secuencia de declaraciones sobre el pin parental este lunes fue "de locos" ya que mientras "a las 12,11 horas Vox aseguraba tener el compromiso de la Junta para implantar el pin parental; a las 12,36 horas el consejero del ramo, Javier Imbroda, afirmaba que el pin parental ya está recogido en la normativa y que no tolerará desconfianza hacia los profesores; a las 12,54 horas el PP-A apostaba por dialogar sobre el pin parental, y a las 13,04 horas, el vicepresidente, Juan Marín, decía que esta medida no figura en el Presupuesto y que Andalucía no va a dar ningún paso atrás en derechos".

Seguidamente, ha proseguido indicando Sánchez Haro, "a las 20,47 horas, Imbroda exponía a Vox que los padres ya pueden decidir sobre la asistencia de sus hijos a actividades complementarias, pero el remate es que hoy mismo Vox ha dicho que no va a transigir y que es obligación del Gobierno poner en marcha el pin parental". "Y si no lo aplica, ¿qué va a ocurrir con el gobierno y el presupuesto?", ha preguntado.

El socialista ha exigido explicaciones al Ejecutivo andaluz por esta "delirante" sucesión de afirmaciones, toda vez que asegura que tanto padres como profesores están alarmados "por la auténtica barbaridad que supone este veto parental".

A juicio de Sánchez Haro, esta situación pone de manifiesto que San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, "se ha convertido en el camarote de los hermanos Marx, son capaces de decir una cosa y todo lo contrario en la misma frase, de decir y desdecirse, y esto señala la tremenda debilidad e inestabilidad del Gobierno".

Ha hecho hincapié en que Cs "está desautorizado y ni sus aliados se creen la pretendida indignación que intentan demostrar Marín o Imbroda", pues tras firmar dicha medida con PP-A y Vox, "nadie les cree, ni le importa lo que digan o piensen de verdad, Cs está amortizado, no cuenta".

"LA RADICALIZACIÓN DEL PP"

Sobre Vox, el dirigente del PSOE-A ha incidido en que es la formación que "está marcando la agenda del gobierno y dice lo que hay que aprobar, cuándo, de qué manera y con quién tienen que reunirse PP-A y Cs"; al tiempo que ha asegurado que el PP-A está "encantado y feliz abducido por la extrema derecha, que es la que realmente manda, y mucho".

"Es preocupante la deriva radical que está teniendo el Gobierno de Moreno", ha recalcado Sánchez Haro, que cree que el presidente andaluz "pretende vender moderación pero sigue la estela de radicalización del líder de su partido, Pablo Casado". "Moreno está haciendo la misma política frentista que Casado, no se sabe dónde acaba el PP y comienza Vox, están mimetizados, comparten la radicalidad", ha abundado.

Y es que, sobre el pin parental, ha criticado que abren un debate que no estaba ni en la sociedad ni en la escuela pública, "e intentan confundir hablando de actuar sobre actividades extraescolares, pero en realidad quieren vetar actividades complementarias de asignaturas curriculares y evaluables" que "cumplen con la Constitución, y la derecha lo sabe".

Tras referirse a varias sentencias del Tribunal Supremo "que determinan que no existe derecho de objeción de conciencia de los padres sobre los contenidos educativos", Sánchez Haro ha insistido en que "las actividades complementarias en horario lectivo son parte del proyecto educativo y la programación del centro también, para cumplir esos objetivos".

"La derecha busca atajos y desvíos, se saca de la manga el pin parental y se sitúa fuera de la normativa educativa", ha agregado el dirigente del PSOE-A, que cree que este "veto" es "producto de un debate inventado por quienes quieren llevar a las aulas e imponer su propia moral, eso quiere hacer la derecha a través de su brazo ultra de Vox y el aplauso entusiasta del PP".

Por contra, ha garantizado que el PSOE-A se va a "resistir" a que "vuelva la censura a las aulas en Andalucía" y apoyará "con todas sus fuerzas" el derecho de los niños a ser educados en libertad, en los principios de igualdad, conocimiento y respeto a la diversidad que establece la Constitución", y para ello presentarán iniciativas en el Parlamento, "para evitar que se cruce la línea roja como ha ocurrido en Murcia".

De otro lado, se ha pronunciado sobre la decisión de la diputada de Vox por Almería Luz Belinda Rodríguez de abandonar el grupo parlamentario y solicitar pasar a ser no adscrita tras denunciar que ha sufrido "acoso laboral", para señalar que "si finalmente se comprueba que es cierto lo que plantea, es una auténtica barbaridad, una aberración".

"Esa derecha con piel de cordero es un lobo y los lobos atacan, nos parecería una barbaridad si es verdad, un auténtico despropósito", ha zanjado Sánchez Haro.