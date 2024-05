PSOE-A sugiere a Moreno que releve a cinco consejeros cuando acometa la "crisis" de su gobierno que "hace aguas"

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha señalado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), como el "principal problema" de un gobierno --el andaluz-- que, en su opinión, "hace aguas por todas partes", y le ha sugerido que releve a cinco consejeros cuando acometa la "crisis" prevista tras la salida del mismo de Carmen Crespo para concurrir a las elecciones europeas del 9 de junio.

Así lo ha aseverado la portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha propuesto cambios en los titulares de las consejerías de Turismo, Cultura y Deporte; de Desarrollo Educativo y Formación Profesional; de Universidad, Investigación e Innovación; de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, y de Salud y Consumo.

Ángeles Férriz ha sostenido que "hoy mismo" --este miércoles-- el presidente de la Junta "debería quitarle las competencias de Cultura al consejero" Arturo Bernal, "después de la noticia tan vergonzosa que escuchamos ayer", acerca de que el también titular de Turismo y Deporte "ha perdido un millón y medio de euros que iba destinado a proyectos y guiones de cine".

Férriz ha defendido que Moreno debería "quitar" ya "las competencias de Cultura" a Arturo Bernal y, "cuando haga la crisis de gobierno", apartarle de la consejería que dirige en su integridad.

De igual modo, la portavoz socialista ha abogado por que Moreno releve a la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, "que tiene en huelga a la educación pública de Andalucía porque se ha cargado ya más de 2.000 clases de Infantil y Primaria, ha cerrado colegios públicos, ha subido a las familias el precio de las extraescolares, del aula matinal, del comedor escolar; no garantiza los recursos a los alumnos que tienen necesidades especiales", y además "se burla de la gente" que este pasado martes secundó la huelga convocada "para defender la educación pública", según ha abundado Ángeles Férriz.

En esa línea, la representante del PSOE-A ha insinuado que la consejera "miente" al haber cifrado en un 5% el seguimiento de la huelga educativa, 55 puntos por debajo de la estimación de los sindicatos que la convocaron, y ha insistido en pedir a Moreno que "quite" del Gobierno andaluz a la consejera Del Pozo por su "ataque brutal a la educación pública, a la que está destrozando", según ha denunciado.

De igual modo, la portavoz socialista ha sugerido al presidente de la Junta que releve también al consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, a quien ha afeado que haya promovido el reconocimiento de dos nuevas universidades privadas a través de dos proyectos de ley que serán objeto de debate este jueves en el Pleno del Parlamento siguiendo la tramitación "urgente" que ha pedido el Grupo Popular.

La portavoz socialista ha acusado al Gobierno del PP-A de poner "alfombra roja a universidades privadas" de las que algunas tienen "menos papeles que una libre, porque son universidades bananeras, que no respetan el mínimo criterio de excelencia que se le requiere a una universidad", según ha advertido.

Por otro lado, Ángeles Férriz también ha criticado la labor de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, de quien ha dicho que "ha sido incapaz de gestionar el Bono de Alquiler Joven", financiado por el Gobierno de España, según ha remarcado antes de afear también a dicha consejería de la Junta haber "dado contratos a empresas que no tenían ni trabajadores, ni teléfono, ni papeles, ni registro" para el arreglo de carreteras.

CRÍTICAS A LA CONSEJERA DE SALUD

Finalmente, la portavoz del Grupo Socialista ha emplazado a Moreno a relevar a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, de la que "no hay nadie que no pida su dimisión", según ha enfatizado Ángeles Férriz, que en esa línea ha subrayado que "todo el mundo --pacientes, enfermeros, sindicatos, el Colegio Oficial de Médicos, el Sindicato Médico, y por supuesto las 'mareas blancas'", pide el cese de una consejera que, según ha abundado la representante del PSOE-A, "no ha hecho otra cosa que destrozar la sanidad pública", y que "se supera cada día".

En esa línea, Ángeles Férriz ha denunciado el "último bulo" de la consejera de Salud "contra los médicos de familia" andaluces defendiendo que cobran por encima de la media de los facultativos españoles, y al respecto la portavoz socialista ha remarcado que los propios médicos ya han salido a replicar a Catalina García que no cobran "ni la mitad de lo que ha dicho ella".

Ángeles Férriz se ha preguntado "por qué se van entonces los médicos de Andalucía si cobran más" que la media de España, y por qué "no hay ningún médico de España que quiera venir a Andalucía", y ella misma ha respondido que porque "es una burda mentira" lo sostenido por la Consejería de Salud respecto a sus sueldos.

Ángeles Férriz ha acusado a la consejera de no haber parado de "destrozar la sanidad pública, de insultar a los profesionales sanitarios y de mentir a los andaluces", y ha dicho que "más bien haría" Catalina García dedicándose "a solucionar los problemas que ella misma ha generado", y al respecto ha puesto de relieve que hay "dos millones de andaluces en listas de espera".

MORENO COMO EL "PRINCIPAL PROBLEMA" DEL GOBIERNO ANDALUZ

La portavoz del Grupo Socialista ha llegado a la conclusión de que el Gobierno andaluz "hace aguas por todas partes", y "el problema no son los consejeros", sino que "el principal problema que tiene este Gobierno, y por tanto tiene Andalucía, se llama Moreno Bonilla y su modelo", que "están replicando" los propios consejeros.

Ángeles Férriz ha finalizado afeando al presidente de la Junta haber "decidido que su proyecto para Andalucía era confrontar con el Gobierno de España en lugar de gestionar", y haber decidido que "lo más importante era la propaganda para tapar su modelo de gestión", y que "lo que hay que favorecer es lo privado, y para eso tiene que destrozar lo público para tener la excusa perfecta".

"Esta es la realidad de una Andalucía donde los problemas de sanidad, de educación, de universidades, no se van a solucionar hasta que estos señores salgan del Gobierno, porque todo lo que pasa no es casual", sino que "forma parte de una hoja de ruta premeditada para acabar con aquello que nos hace iguales y generar brechas sanitarias que nunca se han visto en Andalucía", ha sentenciado Ángeles Férriz para finalizar.