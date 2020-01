PSOE-A tilda de "inhumano" que Moreno achaque el posible incumplimiento del déficit en 2019 al gasto por la listeriosis

Publicado 08/01/2020 15:35:27 CET

SEVILLA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha tachado de "inhumano" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), entre los motivos que ha expuesto para justificar el probable incumplimiento del déficit en el 2019, se haya referido a los gastos extra en materia sanitaria ocasionados por la crisis de la listeriosis.

Así se ha pronunciado Cornejo en rueda de prensa una vez que Moreno ha manifestado que es "más que probable" que Andalucía cierre el ejercicio de 2019 con déficit, esto es, que no se cumpla con el objetivo del -0,1 por ciento del PIB que se estableció para las comunidades en dicho año. Ha achacado esta situación a los gastos por la listeriosis y al impago por parte del Gobierno central de los 537 millones por la liquidación del IVA.

El socialista ha ironizado con que Moreno "ya no habla de intervención del Gobierno en las cuentas andaluzas sino de tutela, como en todas las comunidades", toda vez que ha criticado que denunciara una intervención en las cuentas que no era tal "para preanunciar que no iba a cumplir con el déficit".

Sobre los argumentos esgrimidos por el presidente, Cornejo ha dicho que es "inhumano, desagradable e impropio" que se refiera al gasto por la crisis de la listeriosis, que provocó fallecidos, abortos y muchas personas afectadas.

"Que gestione bien de una vez", ha dicho el secretario de Organización del PSOE-A, que ha criticado que el Gobierno andaluz elaboró "mal" el Presupuesto para el 2019 porque se basaba "en ingresos ficticios y en deja de ingresar donde tenía que seguir ingresando dinero por bajarle los impuestos a los ricos, por eso las cuentas no les sale".

A su juicio, todo esto es "una historia más de las que monta San Telmo, una actividad sobre una decisión que está llena de mentiras injustificadas y engañando a todos los andaluces", ha zanjado Juan Cornejo.