PSOE-A tilda de "propaganda" la vacunación masiva para "tapar" que Andalucía es "la cuarta comunidad por la cola"

GRANADA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión sobre la Discapacidad en Andalucía y diputado por Granada, Juan José Martín Arcos, ha criticado que la vacunación masiva del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "es una nueva operación de propaganda para tapar" que Andalucía es "la cuarta comunidad por la cola poniendo vacunas, estando en el 79% según los últimos datos del Ministerio", solo por delante de Ceuta, Melilla y País Vasco.

"Este gobierno lo único masivo que ha hecho ha sido cerrar los centros de salud en plena pandemia y paralizar de forma masiva la actividad hospitalaria", ha lamentado el socialista.

Martín Arcos ha preguntado en un comunicado "quién va a poner las vacunas si no está reforzando las contrataciones y si no es capaz de administrar las que están llegando actualmente" y ha asegurado que "no es cuestión de grandes espacios".

Igualmente, ha señalado que "pretenden movilizar a muchas personas, algunas muy mayores, a las que van a obligar a desplazarse a grandes espacios" y ha lamentado que "van a obligar a los pueblos pequeños a acudir a cabeceras de comarca, teniendo que buscarse desplazamiento por su cuenta". "Nos tememos que van a dejar tirados al entorno rural", ha criticado el socialista.

"Las personas mayores deben vacunarse en su domicilio, en su centro de salud o en un lugar cerca de su casa y si hay personal suficiente, además, se puede desplazar a las pequeñas localidades", ha resaltado.

Por ello, el dirigente socialista ha exigido al gobierno andaluz "transparencia y que se deje de autobombo" porque "no es cuestión de grandes espacios sino de reforzar las contrataciones".

"TSUNAMI DE CORRUPCIÓN"

En una semana con días consecutivos por encima del centenar de fallecidos, "no se entiende la relajación de medidas", ha advertido Martín Arcos, insistiendo en que Moreno "está más ocupado en esconderse del tsunami de corrupción que lo rodea a él y a su partido, que en combatir la tercera ola". "Cada vez que Moreno habla de salvar algo, está condenando a sectores enteros a una muerte anunciada", ha indicado.

Martín Arcos ha lamentado que "cada vez que Moreno da un paso para atrás en las medidas provoca un desastre en comercios, hostelería y empresas y cada vez que habla de impulsar la sanidad, la privada se frota las manos" y ha agregado que "cada vez que habla de tomar medidas, los andaluces se echan a temblar y los negocios se tientan la ropa", por lo que ha reclamado a Moreno que "no juegue al todo va bien, porque las consecuencias las están pagando caro los andaluces".