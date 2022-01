La Diputación Permanente debate el miércoles una nueva petición de PSOE y UP para un Pleno extraordinario sobre sanidad

SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Parlamentarios de PSOE y de Unidas Podemos por Andalucía llevan este miércoles a la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía una nueva propuesta de celebración de un Pleno extraordinario de la Asamblea legislativa autonómica para abordar, antes de que concluya este mes de enero y empiece en febrero el periodo ordinario de sesiones, la comparecencia del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, sobre la situación de la sanidad andaluza ante la sexta ola de la pandemia de coronavirus.

Será el segundo asalto de la iniciativa, por cuanto ya la pasada semana la Diputación Permanente abordó la solicitud de comparecencia de Aguirre, que, finalmente no prosperó por cuanto Vox se desmarcó del apoyo que había anunciado el día antes al constatar durante la celebración de la reunión que, por tratarse de una iniciativa planteada por un único grupo parlamentario, en ese caso el PSOE, el resto de grupos no intervendría en el debate, hecho que llevó a Vox a abstenerse y no a votar a favor de la comparecencia ante el Pleno del consejero de Salud.

Lo previsible es que en esta ocasión Vox si vote a favor de la comparecencia de Aguirre en un Pleno extraordinario ya que al ser dos los grupos proponentes, PSOE y Unidas Podemos, sí ocasiona turnos de posicionamiento del resto de partidos.

El consejero de Salud compareció el viernes ante una reunión extraordinaria de la Comisión de Salud, como habían propuesto PP y Cs.

La iniciativa de PSOE y Unidas Podemos para que Aguirre dé explicaciones ante el Pleno del Parlamento antes de la conclusión de enero se sustenta en la necesidad de "informar sobre la situación actual de la sanidad pública, el contagio de los profesionales sanitarios, índice de contagio real en nuestra Comunidad y medidas ante la previsión de que los contagios alcanzarán el 80% en el mes de febrero", cifra que surge de una reflexión del propio consejero de Salud sobre el nivel de casos positivos que podría alcanzar la población andaluza.