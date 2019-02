PSOE-A urge al Gobierno explicaciones por nombramientos que pueden generar conflicto entre intereses privados y públicos

Publicado 13/02/2019 15:12:54 CET

Ve en el decreto de estructura de la Junta "desgobierno, caos, falta de capacidad y falta de diligencia"

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha urgido al Gobierno andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs) que dé explicaciones a cuenta de una serie de nombramientos, conocidos este martes, que, a su juicio, podrían generar "colisión" de intereses privados y públicos, así como intereses de la persona nombrada y los de la Junta de Andalucía en algunos casos judiciales.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, se ha referido al nombramiento de Carlos Rodríguez Sierra como director general de la Oficina Judicial y Fiscal, quien ha ejercido hasta ahora como abogado del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos.

"No vamos a negar el derecho a la defensa de cualquier persona implicada en un procedimiento judicial pero se puede producir una confusión entre los intereses de unos y otros que creemos que merecen una explicación por parte del Gobierno andaluz", ha agregado Jiménez, que insiste en que "puede haber colisión de intereses entre la tarea que venían realizando y la que ahora van a tener que realizar al frente de la Consejería de Justicia".

Igualmente, el PSOE-A cree que el Ejecutivo de Moreno debe explicar el nombramiento del nuevo secretario general de Cultura, Fernando Francés, quien fuera director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, investigado en las diligencias abiertas a raíz de la querella de la Fiscalía por los mosaicos del artista Invader colocados en edificios de la capital malagueña integrados como Bien de Interés Cultural (BIC).

Sobre este asunto, ha hecho hincapié en que "se le encarga una Secretaría General con rango de viceconsejería en la Consejería encargada de velar por el patrimonio histórico".

Por todo, urgen explicaciones y avisa de que si no le satisfacen o no las ven coherentes, los socialistas presentarán las iniciativas que consideren más razonables, mientras advierte de elementos que "hacen pensar que hay nombramientos que no se corresponden con el interés general de Andalucía".

Jiménez también ha querido poner en valor que el Gobierno del PP-A y Cs "ha reincorporado a altos cargos que ejercían con el Ejecutivo del PSOE-A", lo que, en su opinión, "demuestra que eran magníficos profesionales que defendían el interés general de la Junta", así como tira por tierra el discurso de la derecha que "sistemáticamente cuestionaba los requisitos con los que se elegían los altos cargos".

ESTRUCTURA DE GOBIERNO, "CAOS Y POLITIZACIÓN"

De otro lado, Jiménez ha criticado el decreto de estructura al que dio luz verde este martes el Consejo de Gobierno pues demuestra, en su opinión, "desgobierno, caos, falta de capacidad a la hora de tomar decisiones y falta de diligencia de un gobierno absolutamente paralizado".

Tras censurar que aún no se haya publicado aún el decreto por "falta de capacidad política y administrativa por parte del Gobierno para cumplir sus obligaciones", el portavoz del PSOE-A ha avisado de que "ha habido un proceso de bronca entre los socios de altísimo nivel".

"Parece que ha habido enfrentamientos muy serios entre el PP-A y Cs para imponer determinadas que al final han producido un caos competencial de un gobierno que ha hecho cosas empezando la casa por el tejado", ha proseguido antes de reprochar a sendas formaciones que esto ocurre porque "no son capaces ni tienen un proyecto político para Andalucía".

El resultado de esas "peleas por las competencias" ha dado lugar, en opinión de Jiménez, "a un organigrama caótico, con mezcla de competencias, duplicidades y competencias que desaparecen", a la par que ha criticado que este martes se publicara un nuevo decreto del presidente "de manera precipitada" que hacía una nueva resignación de las competencias de violencia de género, "planteando nuevas dudas" sobre las mismas.

"Ese caos y falta de diligencia lleva a una estructura que no compartimos ni a nivel organizativo, ni funcional, ni competencial, ni político, porque va a producir duplicidades y hay competencias que han desaparecido", ha agregado antes de apuntar que también se produce "una politización de los niveles superiores, pasando de 26 a 30 las Secretarías Generales políticas con rango de viceconsejerías".