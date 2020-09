PSOE-A urge a la Junta "medidas concretas para reforzar la sanidad ante la segunda oleada" del coronavirus

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Carmelo Gómez, ha urgido este viernes al Gobierno andaluz de Juanma Moreno que "se aclare y garantice medidas concretas" para afrontar la "segunda oleada" de la pandemia del coronavirus, "empezando por el refuerzo del sistema sanitario público".

En una atención a medios antes del debate de una proposición no de ley (PNL) del PSOE-A en el Pleno del Parlamento en demanda de refuerzos profesionales para la sanidad pública, Carmelo Gómez ha subrayado la preocupante situación de la salud pública de Andalucía, con los tres picos más altos de contagios en la última semana, y ha remarcado que el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) "ha tenido meses para tomar decisiones y no lo ha hecho", y "entra en contradicciones constantes".

El portavoz socialista ha criticado que "Moreno Bonilla anunció que se iba a monitorizar a los madrileños que vengan a Andalucía, que tampoco sabemos qué significa, y el vicepresidente (Juan) Marín dijo después que los madrileños son acogidos y bien recibidos".

"¿En qué quedamos?", se ha preguntado Carmelo Gómez, que ha lamentado que el Gobierno de PP y Cs está "en sus contradicciones", y ha censurado que "dijeron que estaba controlado y se ha demostrado que no es así", recalcando que es "obligación y responsabilidad" de la Junta aclarar su postura y adoptar medidas, porque "estamos afrontando la segunda ola de la pandemia antes de lo esperado, y es necesario reforzar la Atención Primaria".

El portavoz socialista ha censurado que este refuerzo en los centros de salud "no se ha cumplido" hasta el momento, y que "no hay rastreadores suficientes", mientras "la Atención Primaria está colapsada con interminables colas, y Salud Responde que no responde, y los ciudadanos sin poder acceder a una cita presencial con su médico". "El siguiente paso es que se colapsen las urgencias de los hospitales", ha advertido.

"Es necesario y fundamental adoptar medidas" por parte del Ejecutivo de Moreno, según ha remarcado Gómez, quien ha defendido la referida PNL socialista con este objetivo, para aumentar las plantillas sanitarias con porcentajes concretos con "más médicos y más rastreadores".

El representante regional socialista ha lamentado que el Gobierno de la Junta lleva "durante meses insistiendo en que Andalucía es un destino seguro, y hoy tenemos más de mil contagios diarios, somos la tercera comunidad en cifra de infectados, y en la última semana somos la comunidad con más hospitalizaciones".

"Son datos contundentes y muy preocupantes para que el Ejecutivo andaluz tome medidas drásticas y soluciones para mejorar la Atención Primaria, que los médicos puedan atender presencialmente y que la gente tenga una respuesta rápida ante cualquier urgencia", ha añadido el diputado socialista.

CONTRA EL "MANOSEO DE LAS INSTITUCIONES POR LAS DERECHAS"

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista ha denunciado, además, "el manoseo constante de las instituciones por parte de las derechas", y ha remarcado que el último episodio de esta "estrategia lamentable" es el "secuestro del Parlamento de Andalucía" por parte de PP y Cs "con la anuencia de la ultraderecha de Vox", para evitar que el PSOE pueda preguntar en la Cámara autonómica sobre "otro caso de corrupción en el PP, que golpea de lleno al partido de Moreno Bonilla y que requiere toda las explicaciones del presidente sobre la investigación de la presunta 'caja B' del PP andaluz en Almería", según ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que esta investigación judicial sobre el PP de Almería "salpica directamente al Ejecutivo de Moreno Bonilla, porque tiene colocado en el organigrama de la Junta a un alto cargo que está imputado, sin que tenga la intención de moverle", según ha concluido Carmelo Gómez.