El PSOE urge a reforzar la atención al ciudadano en Córdoba para expedir certificados de empadronamiento

CÓRDOBA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha reclamado este viernes al gobierno local de PP y Cs "que refuerce el servicio de atención al ciudadano en toda la capital y en la periferia, en especial para expedir los certificados de empadronamiento, que son necesarios para solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV)".

A este respecto y en un comunicado, la edil socialista Alicia Moya, ha explicado que "el plazo para pedir esta ayuda culmina el 15 de septiembre y ya hay potenciales usuarios a quienes les han dado cita para el 9 de ese mismo mes, todo un ejemplo de cómo la falta de previsión del gobierno local obliga a los usuarios a apurar el tiempo para los trámites", añadiendo que "las colas de usuarios son virtuales, pero que no se vean no significa que no existan".

Moya ha señalado que, tras la reapertura de los servicios de atención al ciudadano después de la alerta sanitaria, "solo se han habilitado tres puntos en toda la ciudad para solicitar este certificado: la Casa Ciudadana, en Lepanto; el Centro Cívico en Poniente Sur, frente a la Plaza de Toros, y la oficina del Ayuntamiento en Gran Capitán.

Además, según ha podido saber el PSOE, "se han trasladado recursos humanos de estos servicios a otros, por lo que la situación, que denuncian usuarios y organizaciones que ayudan a tramitar el IMV, es de auténtico colapso".

"El gobierno local --ha proseguido-- tiene que hacer los cambios oportunos para mejorar esta atención y garantizar que todos los usuarios pueden solicitar con margen suficiente su cita y obtener su certificado de empadronamiento, que le requieren para pedir el Ingreso Mínimo Vital" de modo que, si "en julio ya se están dando citas para una semana antes de que acabe el plazo, parece evidente que hay que tomar medidas para que ningún usuario se quede fuera".