PSOE-A valora la bajada de peonadas en el campo y afea "el cachondeo" de Cs que ahora lo ve "electoralista"

Publicado 09/10/2019 14:07:22 CET

El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha valorado este miércoles el anuncio del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de reducir el número de peonadas para poder acceder al subsidio agrario, al tiempo que ha afeado "el cachondeo" de Ciudadanos, que pedía esta medida con mociones en los ayuntamientos, y ahora la ve "electoralista".

Preguntado al respecto en rueda de prensa, Fiscal ha saludado esta medida que viene a dar solución a dos situaciones, por un lado, el descenso de trabajo en el campo por la falta de lluvias que afecta a cosechas "muy importantes" en Andalucía y los posibles aranceles que la Administración de Estados Unidos (EEUU) puede establecer a productos agrarios.

De esta manera, tras asegurar que la reducción de estas peonadas tendrá "un efecto muy positivo", ha criticado la actitud de Ciudadanos que ahora ve de "electoralista" esta medida cuando "hace semanas presentaban mociones en los ayuntamientos pidiéndola".

"Cuando se adopta porque sí y sino porque no, ni comen ni dejan comer", ha asegurado Fiscal, que ha ligado esta actitud de Cs con la financiación autonómica. "El único partido que no firma el acuerdo, ahora quiere erigirse en el defensor de una financiación justa en Andalucía", ha reprochado el portavoz parlamentario del PSOE-A, que ha apuntado que "esto la gente no lo entiende".