PSOE valora que Diputación dé "otra lección ejemplar" a la Junta con los 10,5 millones para los ayuntamientos de Jaén

JAÉN, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha valorado que la Diputación "vuelve a darle otra lección ejemplar" a la Junta de Andalucía al destinar 10,5 millones extraordinarios a los ayuntamientos para acometer obras y prestar servicios en sus pueblos.

La secretaria de Política Municipal, Isabel Uceda, considera que las críticas del PP obedecen a "una rabieta infantil" de quienes saben "que la Diputación está haciendo un gran trabajo que está a la vista de todo el mundo, mientras que la derecha no está cumpliendo ni haciendo sus deberes porque la Junta sigue escondida y ausente de sus responsabilidades".

Uceda ha indicado en un comunicado que el PP "debería sonrojarse" ante "el nuevo repaso" que una administración "modesta como la Diputación" le da al Gobierno andaluz, que con 40.000 millones de euros de presupuesto "es incapaz de ayudar a los ayuntamientos ni de articular planes extraordinarios de apoyo frente a la pandemia, la crisis o ahora las consecuencias de la invasión de Ucrania".

"La Diputación vuelve a dar la cara, vuelve a hacer un esfuerzo en la medida de sus posibilidades y vuelve a poner millones de euros encima de la mesa a disposición de los ayuntamientos de la provincia, mientras la Junta está desaparecida en combate y Moreno Bonilla se refugia en la propaganda pagada con dinero público", ha dicho Uceda.

La responsable socialista ha lamentado que al PP de Jaén "le moleste tanto" que sus propios alcaldes y alcaldesas vayan a recibir estas ayudas y les aconseja que "cambien el chip y dirijan sus reivindicaciones al Gobierno de la Junta de Andalucía, que es la única administración que no está cumpliendo con los ayuntamientos de la provincia de Jaén".

"Por el bien de los 97 municipios de la provincia, el PP de Jaén debería abandonar esa actitud de servilismo con la Junta de Andalucía y ser un poco más exigente con Moreno Bonilla, a quien los ayuntamientos todavía están esperando desde el estallido de la pandemia", ha afirmado la dirigente socialista.

Uceda ha pedido también al PP que "rebaje ese tono faltón e insultante que su nueva dirección provincial ha puesto en boga", porque "para hablar de democracia, en el PP de Jaén deberían empezar por aprender algunas nociones básicas democracia que en la derecha nunca han tenido muy claras".

Asimismo, ha señalado que mientras la Diputación ha mantenido una interlocución fluida con los municipios y que el Gobierno de España ha convocado más de una veintena de veces la Conferencia de Presidentes, "aquí el único que no da la cara, que no convoca a las diputaciones y que no habla con los ayuntamientos es el Gobierno andaluz".