PSOE-A ve a Imbroda "desautorizado" para gestionar la educación y alerta del "desastre que se avecina"

SEVILLA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha considerado que el actual consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, está "absolutamente desautorizado" para gestionar la educación en Andalucía y ha alertado del "desastre que se avecina" de cara al inicio del nuevo curso escolar con la situación del coronavirus.

Así se ha pronunciado, en una entrevista con Europa Press, el portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, José Fiscal, quien ha denunciado que la educación se ha convertido en "el paradigma del desastre absoluto que significa la gestión" del Gobierno andaluz de la crisis del coronavirus.

En su opinión, no puede ser que a estas alturas del mes de agosto "no se sepa nada a ciencia cierta" sobre cómo será esa vuelta a las aulas en la comunidad y que el propio consejero haya dicho que hasta "dos o tres días antes del inicio del curso no van a estar clara determinadas cosas". "Eso no es serio y es reírse de la comunidad educativa", según ha apuntado Fiscal.

En cuanto al hecho de que el Gobierno andaluz reclame al Ministerio de Educación que establezca un modelo único sobre el inicio del curso para todas las comunidades autónomas, el portavoz socialista se ha mostrado convencido de que detrás de esa petición está el hecho de que la Junta sabe el "desastre que se avecina" y quiere tener "un asidero fuera, en este caso en el Gobierno de España, para culpar a otros del desastre que se va a vivir a partir de septiembre en los centros escolares de la comunidad".

"Eso es lo que hay detrás de esa cuestión, nada más", ha apuntado Fiscal, quien ha recordado que el Gobierno central ya hizo unas recomendaciones a las comunidades y que se criticaron por parte de la Junta de Andalucía, que, sin embargo, ahora pide que haya unas directrices comunes.

"Lo que quiere la Junta de alguna manera es echar el muerto al Gobierno de la nación y ellos irse por la tangente cuando la comunidad tiene las competencias exclusivas en materia de educación", según Fiscal, para quien la Junta se está "riendo" de toda la comunidad educativa.

Ha indicado que la comunidad educativa está criticando diariamente a la Junta por la "falta de medidas" y por intentar hacer caer la responsabilidad que le corresponde en los profesores y en los equipos directivos de los centros escolares, en los ayuntamientos o en el Gobierno central. "En quien sea, menos en quien tiene la competencia y la gestión directa del inicio del curso, que es la Junta de Andalucía", ha apuntado.

Asimismo, ha considerado que Imbroda ha demostrado a las claras que "no está preparado, ni muchísimo menos, para gestionar el sistema educativo público más grande de España": "No tiene capacidad, lo ha demostrado desde el principio, y para nosotros está absolutamente desautorizado por las medidas y las barbaridades que ha venido cometiendo" durante lo que lleva al frente de la consejería.