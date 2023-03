Ramón Fernández Pacheco: "si no hay proyecto de actuación, no hay macrogranja en Bailén"

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha incidido en que, "si no hay proyecto de actuación, no hay macrogranja en Bailén", en la provincia de Jaén, y, por tanto, "no hay autorización que tramitar" por parte de la Junta de Andalucía en alusión a la autorización ambiental integrada.

Ha sido la respuesta del consejero al parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez durante el pleno del Parlamento en el que ha preguntado a Fernández-Pacheco si la paralización de la macrogranja en Bailén era "temporal", además de pedirle "un compromiso firme de que no se va a construir esa macrogranja".

Fue el pasado 24 de febrero cuando los tres grupos políticos --PP, PSOE y AiB-- con representación en el Ayuntamiento de Bailén (Jaén) rechazaron por unanimidad el proyecto de actuación presentado por la empresa que pretendía instalar una macrogranja porcina de cerca de 2.900 cerdas reproductoras y que se quería ubicar a unos dos kilómetros de la ciudad.

Por Andalucía ha expresado sus dudas acerca de que la paralización sea definitiva o responda a un "interés electoral" ante la cercanía de las municipales, a lo que el consejero ha apuntado que la autorización ambiental integrada se encuentra en tramitación y no está concluida, pero ha hecho hincapié en que, "si no hay proyecto de actuación porque así lo ha decidido el alcalde y así lo ha decidido el pleno, no hay macrogranja y, si no hay macrogranja, no hay ninguna autorización que tramitar por parte de la Consejería".

El proyecto de macrogranja comenzó a tramitarse en 2020 cuando el empresario comenzó a realizar las primeras gestiones administrativas en el Ayuntamiento, aunque no fue hasta 2022 cuando se conoció por la ciudadanía y se comenzaron a dar pasos para frenar un proyecto que fue rechazado por todos los grupos municipales con representación en el Consistorio, además de por la Diputación de Jaén.

Además, se constituyó la plataforma ciudadana Bailén, no a la macrogranja que recogió más de 7.000 firmas contra este proyecto, además de recavar numerosa información con la que dar argumentos al Ayuntamiento para rechazar este tipo de instalaciones de ganadería intensiva.