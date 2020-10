El rector de la UJA reivindica el "efecto transformador" que supone la universidad para su territorio más cercano

JAÉN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Juan Gómez, ha reivindicado el "efecto transformador" que la institución académica supone para su territorio más cercano, en el marco de la apertura del curso 2020-2021 celebrado este miércoles en el Aula Magna del Campus Las Lagunillas.

El acto que ha contado, entre otros, con el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha comenzando con la lectura de la Memoria del curso anterior a cargo de la secretaria general de la UJA, Olimpia Molina.

Pese a no celebrarse el tradicional acto de investidura de nuevos doctores, Gómez ha felicitado a los 87 nuevos doctores por la Universidad de Jaén y ha dado la bienvenida a los nuevos alumnos. Al respecto, ha indicado que "no solo no ha reducido el número de estudiantes, sino que incluso se ha incrementado un poco".

"La preocupación que había de una bajada importante de la matriculación, no solo en la UJA, sino en general en el sistema público andaluz, no ha sido así. Es una buena noticia", ha afirmado no sin añadir que el alumnado total de la UJA, entre grados, másters y doctorados, está cerca de 16.000.

En su intervención, el rector se ha centrado en diversos aspectos, comenzando por el escenario en que concluyó el pasado curso y se ha iniciado el actual, marcado por la pandemia de covid y la incertidumbre que genera, "que no es sinónimo de improvisación". Ha aludido a la planificación que la UJA, junto con el resto de universidades públicas andaluzas, ha realizado desde junio en que se acordó un modelo híbrido de enseñanza, tendiendo a la máxima presencialidad posible.

Para ello, la UJA ha multiplicado el apoyo tecnológico para facilitar esta adaptación multimodal de la docencia. Asimismo, en la línea de paliar la brecha digital, la tradicional convocatoria de ayuda social urgente de tipo puntual se ha complementado con una nueva extraordinaria de ayudas para recursos tecnológicos.

También se ofrece formación complementaria en competencias digitales para profesorado y alumnado y se han diseñado once planes de actuación con las directrices en los campus. "Todo ello con el fin prioritario de que la UJA sea un lugar lo más seguro posibles frente a la covid-19", ha afirmado Gomez, quien ha tenido un recuerdo para el desaparecido profesor de Enfermería Pedro Carrillo.

Sobre otros aspectos de la actividad universitaria, ha anunciado que la UJA prepara su tercer Plan Estratégico, en el que se refuerza la idea del trabajo por proyectos y el papel fundamental de la universidad para coliderar la transformación del territorio y de la sociedad con la generación y transferencia del conocimiento.

INVESTIGACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

En este sentido, ha puesto como ejemplo dos ámbitos concretos. El primero la investigación, en el que se ha marcado como objetivo un nuevo impulso y mejorar la captación de los fondos externos imprescindibles para financiarla, para lo que se han definido varias líneas de actuación. Así, la UJA ha diseñado el programa Boosting UJA, con 13 líneas estratégicas para incrementar el éxito en las convocatorias competitivas externas y se ha conformado un equipo de cinco investigadores como líderes de las cinco misiones que serán los ejes del nuevo programa marco Horizonte Europa 2030 de la UE.

El segundo es el ámbito de las infraestructuras, en el que ha activado un "ambicioso programa" de inversiones que en los próximos tres años alcanzará al menos 33 millones de euros de inversión. Se financiará, en parte, con los remanentes de la propia universidad (27 millones de euros), para los que ya hay autorización de la Consejería de Hacienda, y con la financiación de fondos europeos de la ITI de Jaén (seis millones).

Estas infraestructuras se dedicarán esencialmente a la investigación así como a la modernización del Servicio de Informática, la ampliación de las instalaciones deportivas, la adecuación de nuevos espacios en la Antigua Escuela de Magisterio y la dotación de una unidad de simulación clínica que permita a las titulaciones del campo de la salud recursos docentes acordes con los estándares de otras universidades.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Por otro lado, Gómez ha aludido a la transformación digital y ha apuntado que las universidades trabajan desde hace años para incorporar esta tecnología "con el fin de impulsar nuevos modelos organizativos y aprovechar las capacidades" que proporcionan para acometer las transformaciones necesarias que permita la incorporación de manera adecuada a este nuevo escenario digital.

"Estas innovaciones no son una simple mutación o transformación hacia lo digital de nuestros procesos, sino un cambio real y profundo de cultura y de paradigma organizativo en la Universidad y también de la forma de acometer las misiones universitarias", ha dicho para matizar que la "universidad digital o digitalizada no es ni mucho menos equivalente a universidad no presencial".

Igualmente, se ha referido al modelo socioeconómico y productivo, en su opinión en crisis, "que ha puesto de manifiesto que no es suficientemente robusto frente a inestabilidades producidas por diferentes causas". Tras señalar que el modelo de sociedad y de universidad están profundamente ligados, ha considerado que la "debilidad" que caracteriza al modelo de país "proviene de que no está suficientemente cimentado en una economía basada en el conocimiento y la innovación".

En este sentido, ha incidido en el efecto transformador de la UJA para su territorio más cercano, con efectos positivos sobre la cultura, la economía y las oportunidades de desarrollo. Así, ha aprovechado para trasladar el apoyo de la Universidad para conseguir en Jaén una base logística del ejército del Plan Colce del Ministerio de Defensa.

FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA

Otro punto abordado ha sido la financiación de las universidades públicas andaluzas y ha defendido la necesidad de abordar un nuevo modelo, para el que se ha creado un grupo de trabajo con la Junta. Ha pedido que "las amenazas financieras a corto plazo" no hagan "perder el horizonte estratégico".

"Y no olvidemos que este modelo debe tener muy en cuenta las singularidades y las profundas diferencias entre los puntos de partida de cada universidad y de los entornos en los que desarrollan su actividad, igualmente heterogéneos. Un modelo equilibrado debe tener esto en consideración de manera que se favorezca el desarrollo y la convergencia de todas las universidades y, como consecuencia de ello, de todos los territorios andaluces", ha agregado.

En este contexto financiero, el también presidente de los rectores de las Universidades Públicas de Andalucía ha solicitado un compromiso al Gobierno andaluz para que se revierta los 135 millones de remanentes genéricos y no afectados de las universidades que han sido utilizados para la creación del Fondo de Emergencia Social y Económica Covid.

"Entendemos que esta es la solución para permitir que las universidades seamos solidarias en un momento de necesidad para nuestra sociedad y a la vez podamos evitar lo que entendemos es una pérdida de patrimonio económico para las universidades andaluzas que dificulta acometer proyectos e inversiones estratégicas para el futuro de las universidades", ha declarado. Del mismo modo, se ha referido a la "inaplazable necesidad de recibir las transferencias" que corresponden a las universidades públicas andaluzas del denominado Fondo covid-19.

Por último, ha hablado de la necesaria actualización del mapa de titulaciones del sistema universitario público andaluz. Al respecto, ha aludido la apuesta de la UJA por implantar Medicina, cuyo informe de viabilidad para su incorporación a la oferta de títulos de la UJA ya está elaborado y se está presentando a grupos de interés de la provincia, así como a la propia Junta de Andalucía.