El rector de la Universidad de Jaén muestra su compromiso por impulsar los estudios de doctorado

JAÉN, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz Reyes, ha mostrado este jueves su compromiso por impulsar los estudios de doctorado y mejorar su visibilidad.

Así lo ha afirmado durante la inauguración de las Jornadas Doctorales 2023, organizadas por la Escuela de Doctorado del Vicerrectorado de Enseñanzas Oficiales, que se celebran hasta este viernes.

"Los doctorandos y doctorandas constituyen nuestro personal investigador en formación y el doctorado supone la enseñanza más específica y la de más alto grado académico que otorga una universidad", ha señalado.

En este sentido, ha expresado su compromiso y el de su equipo de Gobierno con estos estudios y sus alumnos, de manera que la UJA está implementando diversas acciones y medidas para impulsar los estudios de doctorado y mejorar su visibilidad.

Sobre las jornadas, Ruiz ha explicado que permiten, entre otros aspectos, poder intercambiar ideas y opiniones, una interacción que enriquece como personas y en la formación investigadora. Ha añadido que "hacer un doctorado consiste en crear nuevo conocimiento y desarrollar nuevas habilidades relacionadas con la investigación científica", en una formación que "habilita para liderar proyectos que favorezcan el desarrollo de una sociedad más justa, más avanzada y más sostenible".

"Estáis convocados a garantizar el avance científico, tecnológico, social, artístico y cultural de nuestra sociedad. Y esa nueva forma de convivencia a la que aspiramos, que debiera estar basada en la ciencia y el conocimiento, necesita a personas como vosotros", ha comentado el rector, para el que, ante este contexto, "la única esperanza es la ciencia, la única certidumbre proviene de la educación".

En la inauguración de estas jornadas, ha estado acompañado por la vicerrectora de Enseñanzas Oficiales, Hikmate Abriouel, y por la directora de la Escuela de Doctorado, Rocío Bolaños, en un acto que también ha contado con coordinadores de los programas, profesorado y personal de la Sección de Doctorado.

Hikmate Abriouel se ha dirigido al alumnado de doctorado para indicarles "que aprovechen este evento que se presenta como una oportunidad para celebrar sus logros de investigación y el avance del conocimiento, sea cual sea su ámbito".

"Unos logros que son también los nuestros y de toda la sociedad, ya que la investigación es fundamental para el progreso de la sociedad y el bienestar humano. Por eso, tenéis todo nuestro apoyo y os brindamos las herramientas y los recursos necesarios para tener éxito en esta andadura", ha declarado la vicerrectora.

Las Jornadas Doctorales organizadas por la Escuela de Doctorado (EDUJA) están destinadas a alumnado matriculado en los programas de doctorado vigentes en la Universidad de Jaén. El objetivo es permitirle entrenar competencias relacionadas con la capacidad de difusión y divulgación de los resultados de su tesis doctoral mediante la presentación de resúmenes y pósters. Los resúmenes presentados serán recopilados en el 'Abstracts book of the 2023 doctoral conference for young researchers at the University of Jaén'.