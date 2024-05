El rector de la Universidad de Jaén valora el "avance" para el cumplimiento efectivo del modelo de financiación

JAÉN, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha afirmado que el acuerdo alcanzado el pasado miércoles con la Junta de Andalucía supone "un avance para el cumplimiento efectivo del modelo de financiación" y ha confiado en que "sea una realidad lo antes posible".

En un comunicado, ha analizado el pacto cerrado en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) entre los rectores de las universidades públicas y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Un acuerdo que, entre otras cosas, incluye una aportación presupuestaria adicional de unos 24 millones de euros por parte de la Junta al sistema para este año 2024.

"Desde que se presentó y, posteriormente se aprobó, la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024 todos los rectores hemos defendido, con argumentos muy sólidos y con datos objetivos, que los 1.685 millones de euros consignados para el modelo de financiación vigente eran claramente insuficientes", ha explicado Ruiz.

Al respecto, ha especificado que el acuerdo incorpora la necesidad de una mayor financiación para atender las "obligaciones básicas y estructurales" de las diez universidades públicas de Andalucía.

Ha señalado que el modelo de financiación 2023-2027, que tuvo informe favorable de todos los rectores andaluces, "está conceptualmente bien formulado". "Evita los agravios comparativos y las desigualdades que se produjeron durante la aplicación del anterior modelo de financiación 2022-2026, el conocido como modelo Velasco, que finalmente fue derogado al ser considerado por la propia Consejería de Universidad como fallido", ha comentado.

No obstante, para que el modelo funcione y se desarrolle de forma adecuada, "necesita de una dotación presupuestaria suficiente". "Lo voy a explicar de una forma muy gráfica para que se entienda perfectamente. Tenemos un buen automóvil, pero al que le falta combustible para llegar a su destino. Si no contamos con una cantidad suficiente, el modelo de financiación consensuado con la Junta en su día no se puede cumplir en lo relativo a la cláusula de salvaguarda y la componente de nivelación", ha dicho.

Al hilo, ha apuntado que los rectores y gerentes de las universidades han mantenido numerosas reuniones con el consejero, José Carlos Gómez Villamandos, y los miembros de su equipo a lo largo de los últimos meses para detallarles las necesidades presupuestarias de estas instituciones.

"Tenemos que dar respuesta a un mayor gasto de personal, derivado de la aplicación de la legislación vigente, así como a un importante incremento del gasto corriente en bienes y servicios, como consecuencia de la inflación", ha aclarado.

En este contexto, el rector ha afirmado que, en la reunión del pasado miércoles, se llegó al acuerdo de incrementar la envolvente presupuestaria. E decir, aumentar los 1.685 millones que actualmente se destinan a las universidades, de los que 104,5 corresponden a la Universidad de Jaén.

"El consejero ha pactado con los rectores que se aportarían por parte de la Junta de Andalucía fondos adicionales por importe de unos 24 millones de euros. Por eso, valoro positivamente la actitud de escucha con la que José Carlos Gómez Villamandos y su equipo han afrontado esta negociación", ha remarcado.

DOS PUNTOS

Ruiz ha sostenido que el acuerdo alcanzado en Córdoba se sustenta, fundamentalmente, en dos puntos. El primero es el reparto de los 1.685 millones de euros actualmente presupuestados, "y que se admiten como insuficientes", para que las universidades puedan atender sus gastos en los próximos meses, así como planificar la ejecución.

En este primer reparto solo se recogen como costes adicionales y sobrevenidos el incremento retributivo fijo del 2% del abono de los atrasos correspondientes al año 2023 de la subida salarial del 0,5% derivada del PIB 2023 y el aumento de los costes de la Seguridad Social.

El segundo punto del acuerdo hace referencia a que la Consejería de Universidad se compromete a realizar un segundo reparto de la financiación para el cumplimiento de los dos elementos básicos del modelo de financiación (cláusula de salvaguarda y componente de nivelación).

"Como he dicho, tendrá que distribuir unos 24 millones de euros adicionales, de los cuales casi 17 irían para la componente de nivelación y algo más de siete para atender el coste de la consolidación en 2024 del incremento salarial del 0,5% derivado del PIB 2023. De esa dotación adicional, algo más de dos millones de euros deberían destinarse a la Universidad de Jaén", ha precisado.

Además, el rector de la Universidad de Jaén ha advertido de que, para atender los acuerdos que puedan adoptarse en la mesa general de negociación, referidos a los complementos autonómicos, la carrera horizontal y el abono del 50% pendiente del complemento de productividad, "sería necesaria una aportación adicional a la ya indicada de 24 millones, estando, por tanto, condicionadas estas mejoras a la dotación de la financiación necesaria".

Para Ruiz, el acuerdo alcanzado supone "un avance en el proceso para el cumplimiento efectivo del modelo de financiación, que tanto trabajo costó alcanzar y que contó con informe favorable de todas las partes implicadas". "Confiamos en la voluntad política y en la capacidad de negociación del consejero para que ese pacto cerrado en el CAU de Córdoba el 22 de mayo sea una realidad lo antes posible", ha agregado.

En este punto, ha sido tajante al indicar que el incumplimiento de esos acuerdos llevaría aparejado, a su vez, el incumplimiento del modelo de financiación, "lo que provocaría que la Universidad de Jaén entrara en una situación de déficit estructural".

"Confío en que esa situación no se va a producir y que los acuerdos de Córdoba van a marcar un camino de entendimiento y cooperación institucional para el fortalecimiento de la UJA y del sistema universitario público andaluz, principales motores de desarrollo económico y social de nuestra provincia y de nuestra comunidad autónoma", ha manifestado

PLAN PARA INFRAESTRUCTURAS

Por otra parte, el rector ha vuelto a reclamar un nuevo plan plurianual de inversiones, que permita a la UJA "atender el coste de sus inversiones de reposición, así como la construcción de nuevas infraestructuras que permitan su crecimiento para generar mayor impacto aún en el desarrollo y la transformación de la provincia de Jaén".

"La Junta nos ha autorizado utilizar la cantidad de 4,52 millones de euros para la terminación del nuevo edificio de Ciencias de la Salud en el Campus de Las Lagunillas. Es una cantidad que procede de nuestros remanentes, es decir, de los ahorros de la propia UJA. Lo que pedimos es un plan de inversiones real, con fondos adicionales", ha concluido.