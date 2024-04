Regantes celebran los 1.040 hm3 de agua para la próxima campaña, pero recuerdan que Andalucía "sigue en sequía"

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de agricultores y ganaderos de Andalucía han celebrado la decisión acordada en la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), celebrada este miércoles, que conlleva un desembalse de 1.040 hectómetros cúbicos para la campaña de regadío que comienza este jueves.

De esta manera, el director general de Asaja-Andalucía, Féliz García, ha considerado en un audio remitido a Europa Press un "alivio" la dotación de agua finalmente acordada en la Comisión de Desembalse, "un agua importante para todos los cultivos" y, en concreto, ha señalado los 264 hm3 que se destinarán al arroz, un cultivo que no iba a sembrar nada por falta de agua.

No obstante, García ha recordado que Andalucía sigue en sequía y, por tanto, siguen siendo "prioritarias" las obras hidráulicas en la región. En este sentido, ha apuntado que, ante las copiosas lluvias de los meses de marzo y abril, los embalses han evitado "grandes inundaciones".

Por su parte, el secretario de organización de COAG Andalucía, Eduardo López, ha celebrado el desembalse para este año, recalcando que las lluvias de Semana Santa "han nutrido los embalses por encima del 40%, lo que permite tener mucha más agua para el regadío del Guadalquivir".

"Recuperamos sectores y productos que no se han plantado en otros años, como el tomate industrial del Bajo Guadalquivir", ha subrayado, al tiempo que ha advertido en un audio enviado a Europa Press que "no va a ser una campaña al cien por cien y no podemos lanzar campanas al vuelo". "Todavía estamos en sequía y tenemos que acometer una serie de medidas para corregir el déficit estructural de la cuenca del Guadalquivir", ha concluido.

De otro lado, UPA Andalucía y la Asociación Andaluza de Regantes (Asare) han valorado las dotaciones de riego aprobadas por la CHG que "mejoran algo, aunque quedan lejos de una campaña de regadío normal". "Hemos salido más positivos de lo que estábamos hace unos meses, pero aún es necesario que llueva en la primavera para encontrarnos con una campaña de riego normalizada", ha subrayado el vicesecretario general de Desarrollo Rural y Agua de UPA Andalucía y vicepresidente de Asare, Roque García, quien ha participado en la Comisión de Desembalse.

A pesar de las mejoras, García ha mostrado su "enorme preocupación" por la situación de sequía, por lo que han solicitado a la CHG que cuando llegue la campaña de riego "se tengan en cuenta criterios sociales y de supervivencia de los cultivos a la hora de repartir el agua".

"Creemos fundamental que el reparto no solo sea proporcional entre los territorios que conformamos la Cuenca, sino que se atiendan otras cuestiones de índole social y para garantizar aquellos cultivos que puedan sacar adelante las cosechas", ha concluido el vicesecretario general de UPA Andalucía.

ARROCEROS DE SEVILLA

De su lado, los arroceros de Sevilla celebra poder sembrar la próxima campaña al contar con 264 hm3, lo que da para el 67% de la superficie, aunque reconoce que, tras varios años "sin sembrar o sembrando al 30 y al 50%, les hubiera gustado contar con "algo más de agua".

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Mauricio Soler, ha apuntado que "algo es algo y, al menos, podrán sembrar".

No obstante, Soler ha explicado que ya se siempre el 67% o el cien por cien, "al final, los gastos son prácticamente lo mismos", por lo que ha advertido del "esfuerzo" del colectivo para seguir sembrando arroz en las marismas del Guadalquivir.