Registrada una explosión por acumulación de gas en el interior de una vivienda en Benalúa (Granada)

Archivo - Imagen de archivo del parque de bomberos de Guadix. - FB BOMBEROS DE GUADIX - Archivo

BENALÚA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

Los bomberos de la Diputación Provincial de Granada han intervenido este domingo en una explosión en el interior de una casa-cueva en el municipio de Benalúa (Granada), presuntamente provocada por una acumulación de gas y su posible ignición al activarse el calentador de agua.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el aviso se ha registrado sobre las 9,00 horas de esta mañana en el que indicaba que la explosión se había producido en una vivienda ubicada en la calle Miguel Hernández.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local, quienes han indicado que no se han registrado daños personales, aunque si daños materiales tanto en la casa-cueva como en el vehículo del propietario.