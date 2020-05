El Registro Civil y el Ayuntamiento de Jaén suman ya 35 bodas canceladas por la pandemia

JAÉN, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Registro Civil y el Ayuntamiento de Jaén suman ya un total de 35 bodas canceladas desde que el 14 de marzo se decretara el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Del total, 16 se corresponden con el Registro Civil, mientras que las 19 restantes se han cancelado en el Consistorio de la capital jiennense.

Según datos ofrecidos a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), durante los más de dos meses de estado de alarma, en el Registro Civil de la capital jiennense no han sido todo cancelaciones, ya que se han llegado a celebrar cinco bodas, una de ellas 'in extremis' o 'in articulo mortis' y que permite acelerar los trámites ante el cercano fallecimiento de uno de los cónyuges.

En estos cinco casos donde sí se da dado el sí quiero, las bodas se han celebrado con medidas de seguridad extremas y con la presencia autorizada de sólo dos personas para acompañar a la pareja de novios. El uso de la mascarilla ha sido obligatorio, también de geles hidroalcohólicos, y además para firmar los documentos se han utilizado bolígrafos que se han desechado tras su uso.

La previsión en el Registro Civil es que las bodas puedan volver a celebrarse a partir de finales de junio como venía haciéndose antes del estado de alarma.

En lo que respecta al Ayuntamiento de Jaén, según se ha indicado a Europa Press, desde el 14 de marzo y hasta el mes de julio se han suspendido o aplazado un total de 19 bodas y hasta el momento se han celebrado tres. La boda más próxima en el calendario está fijada para el 29 de mayo y está previsto, si sigue todo adelante, que sea el propio alcalde de Jaén, Julio Millán, el encargado de oficiarla.

Para el 29 de mayo, si se confirma la entrada de la provincia de Jaén en la fase dos de la desescalada, las parejas podrán casarse acompañadas por un máximo de diez personas. Eso sí, en esta segunda fase a la celebración podrán asistir un máximo de 50 invitados si es en un sitio cerrado y un centenar si es al aire libre.

Mientras tanto, asociaciones como Müy Jaén que engloba a 150 negocios de comercio y hostelería del centro de Jaén capital ya han manifestado su deseo de que se recuperen lo antes posible los eventos sociales como bodas o comuniones porque ello, según ha indicado su portavoz, Francisco Marín, contribuirá en gran medida a la recuperación del sector tras la pandemia.

Por lo pronto, la normalización de las bodas empieza tímidamente vislumbrarse , mientras que para las comuniones habrá que esperar en la provincia a septiembre ya que es la fecha marcada por el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, para que puedan volver a celebrarse con todas las garantías.