Retrasos en los trenes AVE Madrid-Sevilla por una incidencia en la señalización en Villanueva de Córdoba ya solucionada

Archivo - Un tren AVE parado en una estación - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Larga Distancia y Alta Velocidad de la línea Madrid-Sevilla registran retrasos desde primera hora de este miércoles 21 de octubre por una incidencia en los sistemas de señalización a la altura de Villanueva de Córdoba que ya ha sido solucionada.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado sobre las 08.00 horas en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la incidencia ha provocado retrasos en los trenes que circulan por la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.

Poco antes de las 09.00 horas, Renfe ha informado de que la avería en los sistemas de señalización ha quedado "reparada" y los trenes de Larga Distancia y Alta Velocidad de la línea Madrid-Sevilla "recuperan progresivamente sus frecuencias de paso habituales".