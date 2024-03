Reyes afirma que el olivar como Patrimonio Mundial tiene "las mismas obligaciones que si no está en el expediente"

JAÉN, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado que la candidatura 'Paisajes del Olivar de Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos' a Patrimonio Mundial "no afecta a ningún agricultor" y "con el expediente tienen las mismas obligaciones que si no están en el expediente". En todo caso, ha matizado que, "si tiene que volverse atrás, porque así lo quieren quienes tienen los olivos, se hará".

Así lo ha indicado este lunes a preguntas de los periodistas después de que Agricultores de Porcuna, Lopera y Arjona, en la Campiña, hayan expresado su "rechazo" a esa posible declaración por parte de la Unesco, al desconocer "las obligaciones que tendrían los propietarios de las fincas para asegurar la protección del bien" y ello después de un proceso "opaco" en el que se han sentido "engañados".

Al respecto, el presidente de la Diputación jiennense --impulsora de esta candidatura con apoyo de diversas administraciones y entidades-- ha afirmado que "son decenas de miles de agricultores los que se ven afectados por este expediente" que incluye 14 zonas de cinco provincias andaluzas.

"No puede haber una reunión con los 35.000 o 40.000 agricultores. Vivimos en un estado donde funciona la democracia representativa. En ese grupo de trabajo forman parte Cooperativas (Agro-Alimentarias), Asaja, COAG y UPA. Por lo tanto, son los representantes de los agricultores", ha señalado.

Reyes ha dicho que "las dudas que se plantearon", puesto que "no es la primera vez ni la segunda" que surgen, "se aclararon en las dos últimas reuniones" de la comisión institucional de la candidatura. En ellas, según ha añadido, "el proyecto se aprobó por unanimidad con el voto favorable de la Diputación Provincial, de la Junta de Andalucía, de Cooperativas, de Asaja, de COAG, de UPA, de las cinco universidades de las provincias afectadas".

"Por lo tanto, las dudas que hubiera se resolvieron en su día y estamos dispuestos a volver a resolvérselas. Yo lo he dicho en varias ocasiones: esto es una iniciativa que creemos que es bueno para el olivar. Lo que la Diputación Provincial no va a permitir ni vamos a tolerar es que, si este expediente no es bueno y se manifiesta, pues nada, se saca de donde está y seguimos trabajando en otra línea", ha comentado su presidente.

Tras considerar que "lo que no se puede es mentir", ha subrayado que "ya se ha demostrado que no afecta a nadie", de manera que "con el expediente tienen las mismas obligaciones que si no están en el expediente, lo que dice la ley del suelo de Andalucía y los suelos no urbanizables". "Por lo tanto, no afecta a ningún agricultor", ha apostillado.

Reyes se ha referido a la "asociación que se ha creado, que va a presidir la Universidad de Jaén", de cara a la gestión del bien, y ha precisado que se ha "quedado en ir a hablar con ellos". En todo caso, ha pedido que "no se haga política con lo que no debe hacerse política, que es con el olivar y el aceite de oliva".

"Si alguien quiere hacer política, la Diputación Provincial no vamos a entrar en ese juego. Si el expediente tiene que volverse atrás, porque así lo quieren quienes tienen los olivos, pues se hará", ha manifestado.

Reyes, no obstante, ha defendido que la posible declaración por la Unesco de un expediente que "se hizo por consenso de todas las administraciones", universidades y "de todo el sector del olivar" es algo "bueno". Al hilo, ha incidido en que "se les darán todas las explicaciones necesarias" y en que "no se preocupen".

"No vamos a crear una polémica de manera artificial porque a alguien le interesa políticamente. Por lo tanto, que se pronuncien y que lo digan. Si no quieren, pues el expediente, el toro a los corrales otra vez", ha concluido el presidente de la Diputación jiennense.