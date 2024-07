Reyes (PSOE) denuncia "la agresión" de la Junta contra la UNED en Jaén

JAÉN, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha denunciado "la agresión" de la Junta de Andalucía contra el Centro Asociado de la UNED en Jaén después de que se hayan denegado las comisiones de servicio al director y secretario de la UNED, que "se produce por primera vez en 22 años y al que puede dejar a esta institución sin equipo directivo".

Reyes ha indicado en rueda de presa que se trata de "un episodio más del ataque por tierra, mar y aire de la Junta de Andalucía contra la educación pública" y ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que dé marcha tras a esta tropelía y que deje en paz a la UNED".

"En cinco años, la Junta ya ha autorizado cuatro universidades privadas, mientras ha cerrado seis centros educativos en la provincia, ha eliminado 163 aulas de infantil y primaria y ha intentado asfixiar con la financiación a la Universidad de Jaén", ha dicho Reyes, al tiempo que ha indicado que "ahora, ataca a la UNED, mete a su centro de Jaén en una situación de grave inestabilidad y causa un enorme perjuicio que puede provocar la interrupción de numerosos proyectos estratégicos".

El responsable socialista se ha hecho eco de "la sorpresa, el estupor y la indignación" que ha causado la Junta al denegar de manera incomprensible las comisiones de servicio, una decisión "insólita" y que "no tiene ningún precedente", porque "en los últimos 22 años los sucesivos directores y secretarios de la UNED han solicitado su comisión para desempeñar esta labor y la han obtenido con total normalidad".

Además, ha añadido que la Junta no ha contestado a los recursos presentados por ambos docentes, dejándolos "en una situación de clara indefensión", ya que la única salida que les queda sería el contencioso-administrativo y la resolución se alargaría en el tiempo.

La única opción que ofrece la Junta es que ambos se acojan a una excedencia voluntaria de sus puestos como funcionarios, una solución que constituye "una mezquindad en toda regla y una ofensa a estos profesionales", puesto que conllevaría la pérdida de sus derechos, como la antigüedad o el destino definitivo en su centro.

"La traca final", llega, según Reyes, con el hecho de que "el señor que deniega esas comisiones de servicio es el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Desarrollo Educativo, Pablo Quesada Ruiz, que tiene su plaza en el IES Jándula de Andújar" con lo que "el mismo señor que no firma esta comisión de servicios no tiene ningún problema para firmar la suya o su pase a servicios especiales. Consejos vendo que para mí no tengo. Así se las gastan en el PP".

Así las cosas, el PSOE ha exigido a la Junta de Andalucía que "rectifique" y lo hace basándose en la propia resolución aprobada por unanimidad en la Junta Rectora del Consorcio del Centro de la UNED Andrés Vandelvira, incluido el voto favorable de los ayuntamientos de Jaén y Andújar, ambos gobernados por el PP.

En ese documento, se propone a la Junta que se acoja al artículo 138.2 de la Ley 5/2023 de Función Pública de Andalucía para firmar un acuerdo entre el Consorcio y la Consejería para la autorización de comisiones interadministrativas para el desempeño de cargos directivos en los centros asociados de la UNED. "Ésta nos parece la más beneficiosa y completa de las soluciones, puesto que no habría que renovar las comisiones cada año y se acabaría con la incertidumbre", ha explicado.

En cualquier caso, ha propuesto otras dos soluciones. La primera, que estime los recursos de reposición para que ambos puedan seguir desempeñando sus funciones. La segunda, que admita la posibilidad de que ambos accedan a una comisión de servicio por servicios especiales, dado el carácter de alta dirección de sus respectivos cargos.

Reyes ha avanzado que el PSOE va a presentar iniciativas parlamentarias para pedir información sobre las comisiones de servicio que se están concediendo en otras provincias, pero no sobre personas ajenas a la política, sino "sobre las personas ligadas al PP que tienen comisiones de servicio en la Consejería de Educación en las distintas provincias andaluzas".

El PSOE también va a preguntar específicamente sobre las personas vinculadas al PP "que tienen comisiones de servicio en la Delegación Territorial de Educación en Jaén".