Reyes (PSOE) destaca el trabajo de los alcaldes del PSOE en Jaén con un 45% del programa en marcha en un año de mandato

JAÉN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado que en este primer año de mandato municipal que ahora se cumple, los alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia "tienen ya en marcha una media del 45 por ciento de las medidas contempladas en sus programas electorales de 2023".

El responsable socialista ha valorado en rueda de prensa que casi la mitad de los compromisos adquiridos con la ciudadanía estén ya en ejecución en este primer año y ha resumido que se centran en el desarrollo económico y la creación de empleo, por un lado, en las políticas sociales y la protección de las familias, por otro, y en la mejora de las infraestructuras municipales, como tercera pata.

"Los 48 alcaldes y alcaldesas del PSOE han cumplido con nota, han dado la cara ante sus vecinos, han desplegado una gestión cercana y han impulsado medidas para solucionar los problemas de la gente", ha dicho Reyes.

También ha destacado la defensa que han realizado de los servicios públicos mientras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "está perpetrando un ataque" contra los mismos.

Reyes ha indicado que los 97 ayuntamientos "han vuelto a contar con la gran aliada de siempre: la Diputación Provincial de Jaén". Ha destacaso que las principales obras que se ejecutan en Jaén o Linares se hacen con fondos de la Diputación, además de dar "respuesta urgente a las situaciones complicadas", como ha ocurrido con la baja cosecha por sequía y los planes de empleo extraordinarios puestos en marcha desde la Administración provincial.

En este punto, ha preguntado "qué han hecho Juanma Moreno y la Junta de Andalucía en este año de mandato municipal" en el que "Juanma Moreno ha vuelto a demostrar su antimunicipalismo, sumando su quinto año de desprecio a los ayuntamientos y a los municipios de Jaén".

GRANDES MUNICIPIOS

El responsable socialista se ha referido también a la situación de los seis grandes municipios de la provincia, donde "saltan a la vista las diferencias de gestión entre unos y otros". En Jaén capital, Reyes ha manifestado que la situación empieza a ser "muy preocupante", porque Jaén "no tiene alcalde" y "está perdiendo la capitalidad", con "un vacío de gestión alarmante que no pueden tapar ni el coach, ni el Project manager".

"El Ayuntamiento tiene a un señor que no ejerce de alcalde y que se limita a lloriquear y a intentar confrontar con el Gobierno de España para tapar la ausencia de rumbo y gestión en el Ayuntamiento. Para tapar los incumplimientos del acuerdo PP-Jaén Merece Más y los incumplimientos de la Junta con Jaén", ha dicho Reyes.

En este sentido, ha preguntado dónde está el fondo de convergencia, las medidas para reducir la deuda o las 101 medidas del pacto. "Un año después, deberían ir al notario para que éste diera fe de su incumplimiento", ha dicho el dirigente socialista.

Además, ha apuntado que en este año "los únicos proyectos que han visto ejecutarse en la capital tienen sello socialista", por lo que PP y Jaén Merece Más "han vivido de las rentas de la herencia del PSOE" y "en la práctica, el alcalde de Jaén este año ha seguido siendo Julio Millán".

Así las cosas, ha advertido que quedan tres años por delante y que si González Romo "va a seguir por el mismo camino, debería plantearse si esto es lo suyo", porque "si esto es lo que saben hacer, es que no valen para gobernar esta ciudad". "Si van a continuar con la política holgazana de este año, no son el alcalde ni el equipo de gobierno que se merece Jaén", ha dicho Reyes.

Sobre Linares, Reyes ha argumentado que la ciudadanía ha podido comparar "los once meses de hiperactividad del PSOE" con Javier Perales en la Alcaldía, con los 12 meses "de parálisis absoluta" del PP. "Es una gestión fantasma. Se ha frenado la instalación de empresas, las obras de asfaltado, el mantenimiento de parques y jardines, no se han ejecutado fondos europeos, no hay ni un solo proyecto municipal en marcha que genere ilusión o expectativas…", ha dicho el dirigente socialista.

Sobre Andújar, Reyes ha indicado que en estos 12 meses ha habido "una pésima gestión económica" y que el PP "ha empezado a dilapidar la buena herencia que había recibido". Además, el alcalde "está totalmente desaparecido y ausente", con unas relaciones "empeoradas" con colectivos y asociaciones. "Nno hay ni un solo proyecto en Andújar que no tengo el sello del PSOE. Dejamos más de 40 proyectos iniciados y logramos más de 20 millones de euros para la ciudad procedentes de otras administraciones", ha dicho el secretario general de los socialistas jiennenses.

En el caso de Úbeda, ha resaltado que este año "se ha puesto el broche de oro a muchos proyectos de envergadura y transformadores de la ciudad", proyecto emprendidos en el anterior mandato con fondos europeos y que han permitido a Úbeda "crecer y tener más oportunidades de futuro". "La gestión de Toni Olivares siempre ha sido un ejemplo y este primer año ha arrancado con el turbo puesto", ha señalado Reyes.

En Martos, dijo que Emilio Torres ha culminado en estos 12 meses la gestión de los fondos europeos con un alto grado de inversión ejecutada, por encima del 84 por ciento, un porcentaje que "demuestra la gestión seria, solvente y rigurosa" del PSOE, una inversión que "ha transformado y revalorizado el casco histórico y el patrimonio de la ciudad de Martos".

Por último, en referencia a Alcalá la Real, ha apuntado que tienen un alcalde del PP "que sube impuestos y tasas, pero que no se preocupa del mantenimiento de los colegios, que tampoco está ni se le espera en la defensa del Hospital y que tampoco está exigiendo la conexión de polígonos, un proyecto que el PP y la Junta han guardado en el cajón".