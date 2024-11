Reyes (PSOE de Jaén) apoya las movilizaciones por la sanidad pública y anima a la ciudadanía a participar

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha expresado su "apoyo total" a las movilizaciones convocadas por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública y ha animado a la ciudadanía "a participar masivamente" en la manifestación prevista el domingo en la capital a las 12,00 horas con salida en la plaza Jaén por la Paz.

"Ha llegado el momento de poner en pie en pared y decirle a Moreno Bonilla que la sanidad pública no se vende, no se deteriora y no se desguaza. La sanidad pública se defiende, la defendemos en el Parlamento y también la vamos a defender en la calle, porque con la salud de las personas no se juega", ha afirmado este martes en una nota el secretario general del partido, Francisco Reyes.

Al hilo, ha afirmado que los socialistas de la provincia van a secundar esta movilización "ante la demolición de la sanidad pública que la Junta de Andalucía y el PP han emprendido en la comunidad autónoma y que tiene las peores consecuencias en la provincia" jiennense.

"Somos probablemente el territorio más afectado de toda Andalucía", ha advertido. Al respecto, ha señalado que el Gobierno autonómico "ha cerrado" un hospital en la capital, "está desmantelando" los hospitales comarcales, como el de Andújar, Sierra de Segura, Cazorla, Alcalá o Alcaudete; "mantiene al diez por ciento" de su capacidad al Hospital de Cazorla y "ha hundido sin piedad al Hospital de Jaén".

En este punto, ha hablado de "la situación dramática" de las listas de espera en la provincia, con cerca de 100.000 personas esperando operación o especialista, de ellas más de 7.500 fuera ya de plazo para ser intervenidas quirúrgicamente.

"Moreno Bonilla decía que iba a acabar con las listas de espera, pero ha hecho justo lo contrario: dispararlas hasta cifras récords y colocando a la sanidad pública en el peor momento de su historia", ha lamentado.

El dirigente socialista ha afirmado que "la mitad de los quirófanos están cerrados", que hay más de 12.000 personas esperando al neurólogo, con citas que se retrasan hasta dos años e, incluso operaciones urgentes de Cirugía Vascular van camino de los 24 meses sin que se realicen,.

"Hay déficit de especialistas en todos los hospitales, faltan anestesistas y también brillan por su ausencia otros profesionales en la atención primaria y el medio rural, como los pediatras", ha enumerado.

Reyes ha considerado que el PP llegó a la Junta de Andalucía "con la estrategia de demoler la sanidad pública y abrir las puertas de par en par al negocio de la sanidad privada". De este modo, ha aludido a "ingentes cantidades de millones de euros que se están trasvasando a hospitales privados, muchos de ellos incluso bajo investigación judicial por su adjudicación a dedo".

Así las cosas, el líder socialista ha alertado de que Moreno ha abierto "la mayor brecha de desigualdad sanitaria de la historia" y que ésta es "la peor de las desigualdades posibles".

"Que una persona pueda curarse o tener acceso a un tratamiento en tiempo y forma sólo si tiene dinero para ello, es una indecencia absoluta. Pues a esto es a lo que nos está conduciendo la gestión del PP en la Junta de Andalucía", ha concluido.