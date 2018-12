Rivera, ante la hipótesis de pactar con VOX, subraya que Cs pedirá apoyo a PP y PSOE para gobernar Andalucía

Publicado 29/11/2018 14:16:50 CET

CÓRDOBA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha subrayado este jueves, tras ser cuestionado si pactarán con VOX en caso de necesitarlo para llegar a la Junta de Andalucía, que su formación se sentará a dialogar y pedir apoyo del PP y PSOE, mencionando los casos en los que ha sido al revés y su partido ha permitido que estas dos fuerzas gobernaran en distintas regiones.

En un acto en Córdoba en el penúltimo día de campaña electoral andaluza, junto a los candidatos de Cs por la provincia, Rivera ha aclarado que Cs presenta "una candidatura para intentar gobernar Andalucía". "Si recibimos apoyo de otros partidos, habrá que dialogar y negociar, todos los que defiendan la Constitución, porque los que no defiendan la Constitución no", de manera que "todos los partidos que asuman la Constitución democrática, nos podemos sentar a escuchar si van a apoyar o no a Cs", ha argumentado.

No obstante, ha precisado que "el cambio no se hace ya pidiendo apoyos al PP o al PSOE, sino que se hace encabezando un gobierno", a lo que ha añadido que "hay comunidades autónomas, como Canarias, donde PP y el PSOE han apoyado a otros partidos", motivo por el que ha preguntado "¿por qué no van a apoyar a Cs, si nosotros los hemos apoyado?".

"¿No nos toca ahora a nosotros, que estamos creciendo? ¿No sería coherente que el PP y el PSOE, si no pueden gobernar depositen su confianza en un gobierno de Ciudadanos?", ha lanzado al aire, para remarcar que "eso es lo que vamos a hacer, intentar conseguir un gobierno y sentarnos a hablar, porque sin diálogo nadie va a tener mayoría absoluta".

No en vano, ha señalado que "el ambiente y las encuestas no están para que nadie diga que va a gobernar solo". "Todos tendremos que gobernar aceptando condiciones, pero una cosa es aceptar condiciones y negociarlas y otra es imponerlas", ha abundado.

En cualquier caso, ha advertido de que, "si el 2 de diciembre no hay una mayoría de cambio, todo esto es papel mojado o el cuento de la lechera", de manera que "lo importante es que el domingo haya un escaño más de cambio que un escaño más de resignación, y a partir de eso, si hay posibilidad, Cs va a presentar la candidatura para la investidura y se buscarán apoyos".

Tras ello, Rivera ha instado al PP y PSOE a que "le digan a sus conciudadanos que no van a apoyar a Cs, que se lo expliquen", porque cree que "hay mucha gente que entendió que Cs sí apoyara al PP o al PSOE cuando no había gobierno". Por tanto, "esa es nuestra posición", teniendo en cuenta que "estamos creciendo mucho, pero somos muy humildes y respetamos a todas las candidaturas", ha manifestado.