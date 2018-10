Roger Hodgson, cantante y compositor de Supertramp, llega este viernes a Úbeda (Jaén) dentro de su gira internacional

Publicado 16/08/2018 18:59:28 CET

ÚBEDA (JAÉN), 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Roger Hodgson, compositor y voz de la mítica banda Supertramp, llega este viernes a Úbeda (Jaén) dentro de su gira internacional. Será a las 22,00 horas en la plaza de toros.

Acompañado por una potente banda, el músico y compositor británico llegará a la ciudad Patrimonio de la Humanidad el 17 de agosto tras pasar por Alicante y Jerez de la Frontera (Tío Pepe Festival) y antes de marchar hacia Gerona, donde participará en el Cap Roig Festival, según ha informado el Ayuntamiento ubetense, no sin destacar la talla del artista.

El tour, planificado de junio a octubre de este año, incluye más de 40 paradas en lugares como Austria, Suiza, Bélgica, Inglaterra, Noruega, Países Bajos, Francia, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos y Canadá. Hodgson, con mas de 60 millones de discos vendidos en todo el mundo, repasará en directo muchos de los temas de los que es autor y que ya forman parte de la historia de la música.

Éxitos atemporales como 'Give a little bit', 'The logical song', 'Dreamer', 'Take the long way home', 'Breakfast in America', 'It's raining again', 'School', 'Sister Moonshine', 'Child of Vision' o 'Fool's overture', convertidos en auténticos himnos y que hicieron de Supertramp uno de los grupos más conocidos y característicos de su época.

Desde el Ayuntamiento ubetense se ha explicado que uno de los objetivos del concierto es atraer a público de diferentes puntos del país en una época en la que desciende el número de turistas que llegan a la ciudad patrimonial. Y es que, contar con un artista de esta talla supone un gran atractivo para cientos de personas y conlleva además movimiento en sectores como el turístico, hostelero y comercial.

Cofundador junto a Rick Davies de la legendaria banda Supertramp en 1969 y miembro de la misma durante 14 años, Hodgson (21 de marzo de 1950) no solo fue un vocalista inconfundible por su voz aguda y sus mensajes espirituales y filosóficos, también fue la mente creativa de la que salieron muchos de los éxitos del grupo que hoy por hoy forman parte de la banda sonora vital de millones de seguidores.

A partir de 1984, comenzó una carrera en solitario con la publicación del disco 'In the eye of the storm', del que vendió más de dos millones de copias en todo el mundo. Algunos de lo temas de su carrera en solitario también los interpreta en sus conciertos, en los que está acompañado de una banda con un espectacular directo.

La carrera del exlíder de Supertramp estuvo a punto de acabar en 1987, cuando se rompió las dos muñecas en un accidente casero y los médicos le dijeron que no podría volver a tocar nunca más. Sin embargo, después de una larga lucha, volvió a subirse a los escenarios y, desde entonces, no deja de realizar giras con enorme éxito por todo el mundo.

En 2018, Hodgson continúa interpretando todos los éxitos de Supertramp así como los favoritos de sus álbumes en solitario, entre los que destacan 'Had a dream', 'Only because of you' o 'Along came mary'. "Un acontecimiento musical de primer nivel que sitúa a Úbeda como referente cultural", han incidido desde el Consistorio, que patrocina el concierto, organizado por las empresas Seda Producciones y Atrezo Producciones.